Copa Diario Río Negro de básquet: los goleadores de Roca y Viedma palpitaron el duelo

Se viene un gran partido entre los Depo de Río Negro y sus goleadores tomaron la palabra. Tomás Quinteros, de gran arranque en el PreFederal con Roca, y Luciano Cáceres, referente y goleador de Viedma, palpitaron el partido en “Subite el Podio” y anticiparon un gran duelo en el Gimena Padín.

La cita será el domingo a las 20:30 y estará en juego la Copa Diario Río Negro. La entrada popular tendrá un costo de 8.000 pesos.

Luciano Cáceres, potencia y gol en Depo Viedma, que se presentará el domingo en Roca. (LAB)

Qué dijo Tomás Quinteros

“De la nada, el fin de semana se puso movido, pero nos viene bien, para medirnos con un rival de otra categoría. Venimos de dos victorias contra equipos muy duros y nos va a servir para sumar minutos en cancha”, analizó Quinteros, que fue clave para el Naranja en los triunfos ante Regina y Petrolero. El Depo tendrá su tercera función esta noche, en La Caldera, ante Independiente de Neuquén.

El escolta que hizo todas las formativas en Unión de Mar del Plata contó que “es la primera vez que juego en el Sur y la verdad que me gustó. Por suerte salieron las cosas bien y todo lo que planteamos en la pretemporada lo llevamos a cabo. Estamos contentos y esperamos seguir por este camino”.

Sobre el objetivo para lo que viene, Tomy contó que “el pedido del cuerpo técnico es defender para adelante, tomar tiros cómodos y eso hicimos en el tercer cuarto ante Petrolero (el Depo lo ganó con un inusual 37-17). Nos pusimos fuertes atrás y pudimos ganarlo. El debut contra Regina estuvo duro, pero lo ganamos y se vivió como un clásico”.

Cáceres y todas las ganas de jugar

Del lado de Viedma también tomo la palabra el goleador, en este caso de la temporada anterior, aunque con muchas chances de que siga con ese cartel. Cáceres se transformó en una pieza clave para Guillermo Bogliacino, el primero que pidió por su continuidad.

“Tenemos muchas ganas de jugar, para conocernos, especialmente con los jugadores nuevos. La verdad es que se armó un grupo muy sano, muy unido y eso se notó desde el primer día de entrenamiento”, afirmó Luciano.

“Guillermo pretende jugar de otra manera esta temporada y llegaron jugadores que encajan a lo que él quiere. Es un equipo muy joven, muy intenso y estamos muy expectantes de hacer una gran Liga”.

Sobre el duelo ante Roca y la diferencia de categoría, lanzó: “Ojo que por ahí nos ganan (risas), porque ellos ya vienen jugando. Lo más importante para nosotros será sumar minutos después de tantos entrenamientos. Esperemos que salga un lindo partido y que nos sirva a los dos equipos”.