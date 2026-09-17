Quién es el neuquino que reclutó Boca y jugará la Liga Argentina de básquet para River

El alero neuquino ya entrena con el Millonario, de cara a la LAB. (Prensa River)

River viene de hacer historia en la Liga Federal, logró el ascenso a la Liga Argentina y quiere ir derecho hacia la elite. En el rearmado del plantel, el Millonario eligió a un alero de Neuquén, con pasado en Independiente, que tuvo su primera experiencia lejos de casa con la camiseta de Boca. Ahora, se pondrá la banda.

¿De quién se trata? De Juan Conte Grand, basquetbolista de 24 años, quien viene de jugar en Unión de Central de Villa María, pero que sabe de ascensos. Hace dos años lo logró con Racing de Chivilcoy y después siguió en el plantel de primera.

En 2018 se fue a Boca

Luego de hacer las formativas en Independiente de Neuquén y de pasos por las Selecciones de Argentina, Juan fue reclutado por Boca, donde salió campeón de la Liga Desarrollo 2022. También formó parte del plantel superior, con varias presencias en la competencia superior. Después se marchó a Chivilcoy, donde permaneció durante cuatro temporadas.

El neuquino, con la de Boca, en la Liga Nacional. (Archivo)

En esta temporada, Juan reforzó a Unión Central de Villa María, en la Liga Federal, donde tuvo un gran protagonismo: jugó 9 partidos, en los que promedió 12 puntos y 28.4 minutos. Esos números llamaron la atención en River, que lo contrató para buscar el ascenso a la Liga Nacional.

El alero de 1.93 metros, que además es técnico en marketing y publicidad digital, se pondrá la banda. Hace 8 años llegó a La Bombonerita y ahora jugará en el Monumentalito.