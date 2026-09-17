Cipolletti visita a Juventud Antoniana en busca del pase a cuartos en el Federal A: cómo seguirlo

Cipolletti buscará tener una noche de festejo este viernes en Salta al visitar a Juventud Antoniana en busca del triunfo que lo clasifique a los cuartos de final por el primer ascenso del Federal A.

Será desde las 21 horas en el estadio Fray Honorato Pistoia con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Héctor Rivero. Al igual que la fecha pasada contra Alvarado tendrá transmisión exclusiva por la plataforma de streaming de la AFA, LPF Play. Los medios locales lo harán solo por radio.

El plantel albinegro viajó en avión este jueves rumbo a Salta y la hinchada se acercó a despedirlos al aeropuerto de Neuquén.

Si Cipo gana asegurará la clasificación sin depender de otro resultado más. Si empata o pierde, deberá esperar hasta el domingo y necesita que Kimberley no derrote a Villa Mitre en Bahía Blanca. En el caso de sumar un punto, también entraría si Olimpo pierde con Alvarado en Mar del Plata.

Juventud Antoniana hizo una mala campaña en esta fase y no ganó ningún partido (dos empates y cinco derrotas). Ya sabe que jugará los playoffs por el segundo ascenso por lo que no tiene casi nada en juego.

La última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final del 2017. Empataron los dos cruces y el Albinegro pasó por penales. El equipo dirigido por Henry Homann superó luego a Gimnasia y Tiro de Salta y quedó afuera con Gimnasia de Mendoza en semis.

En 1996, Antoniana le ganó la final por el ascenso al Nacional B en una serie que terminó con incidentes en La Visera. Hoy, 30 años después, el panorama es más alentador.