Copa Sudamericana: Boca Juniors empata 0 a 0 con San Pablo en el primer tiempo

¡En marcha el clásico copero! Boca Juniors ya juega ante San Pablo de Brasil, uno de sus grandes rivales en torneos continentales, buscando sacar una buena ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena siguen en carrera en las tres competencias y se juegan mucho en las próximas semanas con el anhelo de volver a conquistar un torneo internacional. El partido será televisado por ESPN y tendrá arbitraje del chileno Piero Maza.

El equipo de la Rivera viene de eliminar a O’Higgins y Recoleta en las instancias previas, por lo que San Pablo aparece como el rival más complejo hasta el momento, aunque el conjunto paulista tampoco está entre los brasileros más fuertes.

Boca lleva 10 partidos sin perder pero en el medio acumuló muchos empates y no siempre dio garantías. Logró pasar por penales ante O’Higgins y contra Vélez por la Copa Argentina la semana pasada. El sábado igualó 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza que se lo empató en la última jugada.

Para este encuentro, Arruabarrena pondría a los mismos que jugaron contra Vélez por la Copa Argentina el miércoles pasado. Leandro Paredes se recuperó de la molestia que le impidió terminar el cruce ante el Fortín y será de la partida. El que todavía no está óptimo es Milton Delgado. El juvenil volvería para la revancha en el Morumbí por lo que seguirá Tomás Belmonte.

Formaciones

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacibar, Paredes, Belmonte; Flores, Velasco y Merentiel. DT: R. Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; Sabino, Arboleda, Duarte; Wendell, Antonio, Danielzinho, Ramon; Santana, Artur y Luciano o Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.