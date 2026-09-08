Alerta por «marea roja» en Río Negro: veda para extraer y consumir moluscos en Pozo Salado

El Gobierno de Río Negro estableció una veda preventiva para la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en el Área Natural Protegida Pozo Salado, luego de que los análisis detectaran niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM) superiores a los permitidos para el consumo humano.

La medida alcanza al sector de Punta Mejillón, donde se tomaron muestras de mejillones en el marco de los controles periódicos que se realizan sobre los recursos marinos de la costa rionegrina.

Los análisis fueron realizados por el Laboratorio Regional de Salud Ambiental y confirmaron la presencia de la toxina en concentraciones consideradas un riesgo para la salud. Por ese motivo, se decidió restringir preventivamente el consumo y la extracción de estos productos hasta contar con nuevos resultados.

Qué es la «marea roja» y por qué puede ser peligrosa

La presencia de toxinas está vinculada con el fenómeno conocido como «marea roja«, que se produce por la proliferación de determinadas microalgas capaces de generar sustancias tóxicas.

Los moluscos bivalvos, como los mejillones, pueden acumular esas toxinas al alimentarse de las microalgas. El problema es que la contaminación no necesariamente modifica el aspecto, el olor o el sabor del molusco, por lo que no puede determinarse a simple vista si es seguro para consumir.

Además, la toxina no se elimina mediante la cocción. Tampoco sirve agregar limón, vinagre o alcohol para volver seguro un molusco contaminado.

Por eso, desde las autoridades sanitarias se insiste en que no se recolecten ejemplares en las zonas alcanzadas por una veda y que los productos destinados al consumo sean adquiridos únicamente en lugares habilitados.

Qué síntomas puede provocar la intoxicación

El consumo de moluscos contaminados con TPM puede provocar una intoxicación paralizante. Los primeros síntomas pueden aparecer aproximadamente entre 30 minutos y dos horas después de la ingesta.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Hormigueo o adormecimiento en labios, lengua y cara.

Adormecimiento en las extremidades.

Pérdida de fuerza muscular.

Náuseas y vómitos.

Dificultades para hablar.

En los casos más graves, dificultad para respirar o parálisis respiratoria.

Ante la aparición de estos síntomas luego de haber consumido moluscos, se recomienda acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

Cuánto durará la veda en Pozo Salado

La restricción permanecerá vigente hasta que nuevos análisis permitan determinar que los niveles de toxinas volvieron a ubicarse dentro de los parámetros permitidos.

Mientras tanto, se mantendrán los muestreos y controles en la zona.

La recomendación alcanza especialmente a residentes, pescadores recreativos y visitantes que concurran al Área Natural Protegida Pozo Salado: no deben recolectar ni consumir moluscos provenientes del sector alcanzado por la veda.