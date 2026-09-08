Suman un cargo en la tarifa de gas de 126 mil usuarios de Neuquén, Río Negro y Chubut por obras

La ampliación de del gasoducto permitió sumar más usuarios a la red. Foto: archivo.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) formalizó este martes los detalles del cargo específico que Camuzzi Gas del Sur empezará a cobrar en las tarifas de gas de más de 126.000 usuarios de Neuquén, Río Negro y Chubut por las obras de ampliación del gasoducto cordillerano.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, autoriza el cobro de un monto específico para el repago de los créditos obtenidos con el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) que en su momento contrajo la empresa distribuidora para solventar la finalización y puesta en marcha de las plantas compresoras de Gobernador Costa y Río Senguer.

La ampliación del sistema cordillerano es uno de los proyectos más esperados por la zona andina de las tres provincias, que en 2025 firmaron un acta acuerdo para retomar las obras destinadas a aumentar la capacidad de transporte para el gas.

En la resolución se explica que el cargo propuesto comenzaría aplicarse como un 35% del cargo fijo vigente de cada categoría tarifaria.

«Si bien el cargo no constituye en sí mismo un concepto tarifario, su cálculo como porcentaje del cargo fijo vigente busca preservar la proporcionalidad del esfuerzo económico exigido a cada tipo y categoría de usuario», se indicó en el texto oficial.

Las localidades que pagarán un nuevo cargo en la tarifa

Su puesta en marcha alcanzará a 126.711 usuarios, identificados como «beneficiarios directos de la obra», en 25 ciudades de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las localidades son San Martín de los Andes, Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, El Maitén, Ñorquinco, Cholila, El Bolsón, Epuyén, El Hoyo de Epuyén, Lago Puelo, Esquel, Trevelin, Río Mayo, Alto Río Senguer, Gobernador Costa, José de San Martín, Tecka, Corcovado y Río Pico.

La disposición nacional establece un plazo de 15 días hábiles a contar desde su publicación para que «todo interesado pueda presentar formalmente sus observaciones, sugerencias y comentarios» a través de una mesa de entradas virtual. Las intervenciones que se reciban «no tendrán carácter vinculante» para la autoridad regulatoria.

Desde el organismo aclararon que el cargo específico «no es un concepto tarifario», pero que para mantener «cierta proporcionalidad sobre el esfuerzo económico» de cada categoría de usuario, se dispusieron valores «como un porcentaje sobre el cargo fijo al momento de su cálculo».

Lo que se recaude se destinará a un fideicomiso, que será destinado al pago de los compromisos contractuales del préstamo y otras obligaciones garantizadas con las dos entidades bancarias involucradas.

Entre los usuarios impactados, 111.667 corresponden a la categoría residencial, 14.802 a servicio general, 202 a entidades de bien público, 25 a clubes de narrio y 15 a servicio unbundling.

La ciudad con mayor cantidad de consumidores alcanzados, luego de ser beneficiados por la ampliación del gasoducto, es naturalmente Bariloche, la más grande de la región andina, con 51.335. Más atrás quedaron otros municipios de relevancia como San Martín de los Andes (15.670) y Esquel (14.176).

Desde el Enrege ordenaron que el monto sea incluido en las facturas de todos los usuarios comprendidos en las 25 localidades identificadas, «con el alcance y la metodología» que fije la entidad.

Con este proyección el cargo permitiría la «precancelación» de los préstamos hacia agosto de 2030, sin perjuicio de las revisiones periódicas que se harán durante la extensión del repago en función de la tasa de interés considerada.

El acuerdo original

La financiación de las obras, estimada originalmente en 24.800 millones de pesos, se acordó en partes iguales con el BPN y el Banco de Chubut por medio de dos contratos de préstamo por 12.400 millones de pesos. En agosto de 2026 se sumó un incremento de capital solicitado por Camuzzi por 500 millones de pesos a cada entidad.

Por otra parte, el fideicomiso también prevé posibles desvíos por la incorporación de nuevos usuarios. La finalización de la obra habilitará más factibilidades de conexión para usuarios que hoy no están vinculados al sistema, generando una ampliación de la base sobre la cual se calcula el cargo.

«Estos desvíos deberán monitorearse y, de corresponder, reflejarse en el cargo unitario aplicado a los usuarios alcanzados», aclararon.

La inversión prevista por el acuerdo que firmaron el año pasado los gobernadores Rolando Figueroa, Ignacio «Nacho» Torres y Alberto Weretilneck fue de 50 millones de dólares. El mandatario rionegrino había indicado que 22.000 millones de pesos iban a ser aportados por Camuzzi y alrededor de 25.000 millones por los dos bancos provinciales.

El convenio se selló con el objetivo de conectar el gasoducto cordillerano, de 1.700 kilómetros de extensión, al ducto General San Martín y finalizar la instalación de las plantas compresoras destinadas a aumentar un 10% la capacidad de conducción.