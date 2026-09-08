Sesión por morosidad y discapacidad: el oficialismo analiza dar quórum para controlar el debate

El Gobierno trabaja contrarreloj para desactivar la sesión que la oposición busca impulsar en la Cámara de Diputados para avanzar con iniciativas vinculadas a la morosidad de las familias y la Ley de Discapacidad. Sin embargo, ante la dificultad para impedir el quórum, el oficialismo comenzó a evaluar una estrategia alternativa: que los propios legisladores de La Libertad Avanza bajen al recinto para intentar controlar el debate.

Morosidad y discapacidad: el Gobierno evalúa bajar al recinto

Según detalló Infobae, en la Casa Rosada contabilizaban 131 voluntades opositoras y aliadas, una cifra suficiente para habilitar la sesión. “Son unos irresponsables. Solo quieren hacer su propio circo y sacar ventaja”, cuestionó una fuente oficialista citada por el medio nacional.

Frente al escenario adverso, el Gobierno analiza distintas alternativas. En materia de morosidad, evalúa impulsar medidas que no comprometan el equilibrio fiscal, como exigir a bancos y billeteras mayor claridad sobre el Costo Financiero Total de los créditos. En cuanto a discapacidad, sostiene que cumple con lo dispuesto por la Justicia y acusa a la oposición de utilizar “causas nobles” para perjudicar al Ejecutivo.

El PRO, en tanto, mantiene su decisión de no dar quórum y sostiene que los proyectos deben continuar su tratamiento en comisión.

La estrategia oficialista cambió durante la jornada. De intentar impedir la sesión, pasó a contemplar la posibilidad de participar para “usar a su favor” el debate. Además, en el oficialismo aseguran contar ahora con las 95 bancas necesarias para sostener eventuales vetos presidenciales, una fortaleza que no tenían el año pasado.

Con información de Infobae