Huincul: entregarán certificados de ocupación de lotes para avanzar con el servicio de energía

Un grupo de familias asentadas en el barrio Norte de Plaza Huincul tienen tiempo hasta el jueves para tramitar el certificado de ocupación. Este documento les permitirá gestionar ante la conexión eléctrica de manera regular. Son alrededor de una veintena quienes tienen que regularizar la situación.

De no hacerlo, quedarán desconectados del servicio de energía eléctrica. El municipio especificó que es la manera de avanzar en la normalización en el área.

El plazo para hacer la tramitación vencerá este jueves 10, y se tienen que acercar a las oficinas de la dirección de Tierras y Catastro. El llamado es para quienes ocupan las manzanas Ta, Tb, Tc y Td de barrio Norte. Estos terrenos están comprendidos entre las calles Alberto Alarcón, Marcelo Berbel, Martínez y Mercedes Álvarez.

Este sector, que está al noreste de la ruta provincial N° 17, tiene asentadas familias desde 70 años y se denominó de quintas.

Sin embargo, se levantaron las viviendas sobre tierras que pertenecían a la empresa YPF cuando era estatal. Recién hace poco años atrás -en 2018- se avanzó en la transferencia 44 hectáreas al municipio, aunque todavía no cuentan con la escrituración.

Ante la ausencia de una documentación que avale la pertenencia al loteo o terreno, desde la cooperativa Copelco, encargada de la provisión de energía e internet en la comarca petrolera, no se autoriza la entrega de la electricidad domiciliaria.

Por esta razón que el certificado de ocupación es lo que se exigirá para proceder con las líneas de baja tensión que ya están disponibles para que los vecinos puedan realizar sus conexiones de manera segura y conforme a la normativa vigente.

La fecha límite es el jueves porque ese mismo día Copelco avanzará en la desenergización de las conexiones eléctricas clandestinas existentes en el sector. Las familias pueden concurrir a la dependencia mencionada, situada en la avenida Castagnous 151 del barrio Otaño para regularizar su situación.