Estados Unidos destruyó cinco buques petroleros iraníes en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos afirmó este martes haber destruido cinco buques petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Los ataques alcanzaron las embarcaciones vinculadas a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en su cuenta oficial de X. El organismo militar estadounidense precisó que la maniobra formó parte de la respuesta directa a las acciones de la Guardia Revolucionaria.

No se reportaron heridos entre el personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses tras las maniobras de defensa y posterior ataque.

«Zona prohibida»: Irán fijó un perímetro de exclusión en el Estrecho de Ormuz y amenaza con sancionar buques

Irán anunció la creación de una «zona restringida» para la navegación en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, un perímetro de exclusión militar que amenaza con bloquear de manera definitiva el transporte internacional de crudo. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el general Mohsen Rezaei, advirtió que cualquier embarcación comercial que ingrese al área será identificada e incluida de inmediato en una lista negra de sanciones dictada por Teherán.

El anuncio se da en medio de fuertes desmentidas diplomáticas. Mientras la Casa Blanca sostiene que la vía marítima permanece abierta, la cúpula militar iraní aseguró que el tránsito está «completamente cerrado y bajo control armado», calificando la versión estadounidense de «gran mentira».

Irán dice que nadie debe ceder a presión de Estados Unidos

“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede, sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó este lunes en coreano, en X, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático iraní añadió que “ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos ni participar como cómplice en los actos de agresión y los terribles crímenes cometidos contra el gran pueblo iraní”.

“Nuestro Gobierno mantiene una estrecha comunicación con la comunidad internacional, incluidos los países pertinentes, con el fin de lograr la pronta restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz de todos los buques, incluidos los nuestros”, reaccionó el Ministerio de Exteriores surcoreano, por su parte, en un breve mensaje remitido a la agencia de noticias EFE.