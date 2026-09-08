«Los mates que nos vamos a tomar en Neuquén», el comentario de Navone a Cerúndolo antes de la Copa Davis

Francisco Cerúndolo cerró su participación en el US Open al caer en octavos de final ante el belga Alexander Blockx y su próximo desafío será la Copa Davis en Neuquén donde Argentina enfrentará a Turquía.

Luego de algunos días de descanso, el plantel argentino llegará la próxima semana y comenzará los entrenamientos el martes 15 de septiembre de cara a la serie que se jugará el 19 y 20/09.

Además del mayor de los hermanos Cerúndolo, estarán Mariano Navone y Thiago Tirante como singlistas junto a dos doblistas: Guido Andreozzi y Andrés Molteni que siguen en competencia en el US Open.

«Duele y mucho, pero no quita las dos grandes semanas en este US Open. Lo di todo, no había nada más que dar. Gracias a todos por los mensajes y el apoyo, se hacen sentir. A descansar, recuperar y volver al ruedo«, escribió Francisco en su cuenta de Instagram.

Uno de los que le comentó la publicación fue Navone, con referencia incluida a su inminente encuentro en el equipo de Copa Davis. «Los mates que nos vamos a tomar en Neuquén», le escribió. «Andá cebándolos», fue la respuesta de su compañero.

Los dos jugadores tuvieron grandes victorias en su paso por el Grand Slam neoyorquino. Navone eliminó a Novak Djokovic en el debut y Cerúndolo bajó a Taylor Fritz en la tercera ronda al remontar una desventaja de dos sets.

Los trabajos en el Ruca Che ya comenzaron y en los próximos días quedará instalada la carpeta sintética de la cancha dura que se utilizará para la serie contra Turquía.