«Los mates que nos vamos a tomar en Neuquén», el comentario de Navone a Cerúndolo antes de la Copa Davis
Los dos tenistas argentinos palpitaron su presencia en Neuquén para la Copa Davis contra Turquía.
Francisco Cerúndolo cerró su participación en el US Open al caer en octavos de final ante el belga Alexander Blockx y su próximo desafío será la Copa Davis en Neuquén donde Argentina enfrentará a Turquía.
Luego de algunos días de descanso, el plantel argentino llegará la próxima semana y comenzará los entrenamientos el martes 15 de septiembre de cara a la serie que se jugará el 19 y 20/09.
Además del mayor de los hermanos Cerúndolo, estarán Mariano Navone y Thiago Tirante como singlistas junto a dos doblistas: Guido Andreozzi y Andrés Molteni que siguen en competencia en el US Open.
«Duele y mucho, pero no quita las dos grandes semanas en este US Open. Lo di todo, no había nada más que dar. Gracias a todos por los mensajes y el apoyo, se hacen sentir. A descansar, recuperar y volver al ruedo«, escribió Francisco en su cuenta de Instagram.
Uno de los que le comentó la publicación fue Navone, con referencia incluida a su inminente encuentro en el equipo de Copa Davis. «Los mates que nos vamos a tomar en Neuquén», le escribió. «Andá cebándolos», fue la respuesta de su compañero.
Los dos jugadores tuvieron grandes victorias en su paso por el Grand Slam neoyorquino. Navone eliminó a Novak Djokovic en el debut y Cerúndolo bajó a Taylor Fritz en la tercera ronda al remontar una desventaja de dos sets.
Los trabajos en el Ruca Che ya comenzaron y en los próximos días quedará instalada la carpeta sintética de la cancha dura que se utilizará para la serie contra Turquía.
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