“Al Día RN”: el Gobierno de Río Negro lanzó un programa para simplificar trámites a las asociaciones civiles

El Gobierno de Río Negro oficializó el lanzamiento de «Al Día RN», un programa de modernización de los trámites de las asociaciones civiles. La iniciativa combina simplificación de requisitos, digitalización y acompañamiento territorial, con el objetivo de que las instituciones puedan cumplir con sus obligaciones de manera más clara, rápida y sencilla.

El nuevo esquema apunta a reducir papeles, traslados, errores y tiempos, bajo la premisa de no volver a pedir la documentación que el Estado ya cuenta.

“Las asociaciones, fundaciones y sociedades comerciales cumplen un rol fundamental en cada localidad de Río Negro. Como Gobierno tenemos que acompañarlas, facilitarles las herramientas y hacer que el Estado esté cada vez más cerca de quienes trabajan todos los días por su comunidad”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck.

“Detrás de cada asociación hay personas que ponen su tiempo, su esfuerzo y sus ganas para hacer crecer a su institución y aportar a su localidad. Nuestra misión es facilitarles los trámites, eliminar obstáculos innecesarios y poner al Gobierno al servicio de la gente. Queremos que dediquen su tiempo a hacer lo que saben hacer y no a resolver burocracia”, agregó el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

Cómo funciona «Al Día RN»

Según precisaron desde la provincia, el programa permitirá ordenar dentro de una misma lógica trámites vinculados con la constitución de entidades, autoridades, asambleas, documentación anual, libros y certificados.

A su vez, prevé avanzar progresivamente hacia una sede digital desde la cual podrán realizarse presentaciones, consultar el estado de los trámites, recibir notificaciones, efectuar pagos y obtener constancias, manteniendo también instancias de atención presencial y asistida para garantizar el acceso de todas las instituciones.

Asimismo, la iniciativa estará acompañada por capacitaciones territoriales para asociaciones civiles, con herramientas prácticas para ordenar la documentación, realizar correctamente sus asambleas, mantener actualizadas sus autoridades y libros y conocer los nuevos mecanismos de gestión. La propuesta busca que cada comisión directiva pueda contar con una hoja de ruta clara para mantener a su institución al día y prevenir dificultades administrativas.

“Queremos una Inspección General de Personas Jurídicas más cercana, que no espere solamente a que las asociaciones vengan a hacer un trámite, sino que salga al territorio, capacite, acompañe y ayude a prevenir dificultades. Al Día RN también tiene que ver con eso: estar presentes en cada región, brindar herramientas concretas y hacer que sostener una institución sea cada vez más simple”, concluyó la inspectora general de Personas Jurídicas, Martina Morana.