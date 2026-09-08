Calcatreu: muestrearon 16 bolsones de carbón para saber cuánto oro y plata contienen

Personal de las áreas provinciales de Ambiente y Minería participó de dos jornadas de fiscalización en el proyecto minero Calcatreu, donde la empresa Patagonia Gold realizó el muestreo de 16 bolsones de carbón activado. El procedimiento busca determinar cuánto oro y plata quedó retenido en el material utilizado durante el procesamiento de las rocas.

El control se realizó los días 4 y 7 de septiembre y forma parte del seguimiento que los organismos provinciales realizan sobre la actividad minera en Río Negro.

Qué se muestreó en Calcatreu

Durante las dos jornadas se tomaron muestras de 16 bolsones de carbón activado. Este material se utiliza dentro del proceso de recuperación de oro y plata: su función es retener los metales que fueron previamente disueltos en una solución durante el procesamiento de las rocas.

Una vez que el carbón concentra esos metales, el material continúa dentro del circuito productivo para avanzar hacia la recuperación del oro y la plata y la posterior elaboración de los lingotes.

Cómo se realiza el muestreo del carbón

De cada uno de los 16 bolsones se extrajeron 500 gramos de carbón activado. El material obtenido fue dividido en tres muestras de 120 gramos cada una.

Una de ellas será enviada al laboratorio encargado de analizar el contenido de oro y plata. Otra quedará en poder de los organismos provinciales que participan del control, mientras que la tercera será conservada por la empresa como muestra de resguardo.

La división permite que exista material de referencia para las distintas instancias de análisis y facilita la trazabilidad de las muestras obtenidas durante el procedimiento.

La participación de personal de las áreas de Ambiente y Minería estuvo vinculada al seguimiento y fiscalización del procedimiento realizado en Calcatreu.

El punto central es que el Estado provincial cuente con presencia técnica durante distintas etapas de la actividad minera y pueda realizar los controles que correspondan dentro de sus competencias.

El proyecto Calcatreu, ubicado en la Región Sur de Río Negro, atraviesa una etapa productiva que tiene como eje la recuperación de metales a partir del procesamiento del mineral.

Qué ocurre después con el carbón activado

Una vez realizado el muestreo, el carbón continúa dentro del circuito de recuperación de los metales que quedaron retenidos en el material.

Posteriormente, el carbón atraviesa un proceso de regeneración mediante el cual recupera sus propiedades y puede volver a utilizarse en el proceso productivo.

El muestreo realizado en septiembre permite obtener información sobre la cantidad de oro y plata contenida en el carbón y, al mismo tiempo, conservar muestras que puedan ser utilizadas como referencia por la empresa y los organismos de control.