Carnaval de Oro 2026: cómo llegar al predio donde tocarán gratis Rodrigo Tapari y Los Dragones
El festival se realizará el 14 y el 15 de marzo en Fernández Oro. Los shows en vivo será con entrada libre y gratuita.
Fernández Oro se prepara para celebrar el Carnaval de Oro 2026. Serán dos jornadas repletas de actividades culturales con entrada libre y gratuita.
El anuncio del festival causó furor sobre todo porque los artistas invitados son Antho Mattei, Rodrigo Tapari y Los Dragones, por ello acá te contamos detalles del predio.
Donde queda el predio donde se hará el Carnaval de Oro 2026
El Parque del Ferrocarril, también conocido como el predio ferroviario, se encuentra en el corazón de Fernández Oro.
Se trata de un predio que se extiende a lo largo de las vías, en la zona céntrica de la ciudad. Es el espacio verde principal donde se realizan eventos culturales y ferias. Se puede llegar haciendo uso del servicio de colectivos KoKo.
El colectivo que va por la Ruta 65 (Avenida 1° de Mayo en Fernández Oro) te dejará a muy pocos metros del Parque del Ferrocarril. El parque es inconfundible por su gran extensión verde y los galpones del ferrocarril.
Para llegar en auto al parque desde la Ruta Nacional 22, el acceso es muy sencillo:
- Desde la Ruta 22: Deberás tomar el acceso principal a la ciudad que suele estar señalizado.
- Hacia el Centro: Una vez que dejes la ruta, conduce hacia el norte por la avenida de acceso principal (Av. Cipolletti o calle Iguazú, dependiendo de por dónde entres).
- Llegada al Predio: Debes cruzar las vías del tren o llegar hasta la Avenida 1° de Mayo (Ruta Chica/65). El predio del ferrocarril ocupa varias manzanas en el centro, justo donde se encuentra la antigua estación y el museo.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar