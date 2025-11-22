River–Racing: un año marcado por conflictos, declaraciones cruzadas y tensión

River y Racing se medirán este lunes desde las 19.30 en el Cilindro de Avellaneda y no será un partido más. La historia entre ambos equipos remite al clásico más antiguo del fútbol argentino: el primer encuentro oficial se disputó el 22 de abril de 1906, por el torneo de Segunda División, y terminó con triunfo académico por 3–1. Más de un siglo después, la rivalidad sigue vigente y llega con tensiones renovadas.

Entre los hinchas de la Academia persiste cierto malestar hacia River por la forma en que se concretó la compra de Maximiliano Salas, rompiendo el supuesto “pacto de caballeros” que desaconseja ejecutar cláusulas dentro del fútbol argentino. A esto se suman los cruces que ocurrieron en el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La novela Salas

En julio de este año, River ejecutó la cláusula de salida para adquirir a Salas por 8 millones de euros. “Con Maxi teníamos todo arreglado. Él estaba feliz de continuar. Después, evidentemente, hubo algún llamado que lo hizo dudar”, comentó Diego Milito en una entrevista con TyC Sports tras confirmarse la salida del delantero.

El presidente de Racing profundizó su postura: “La palabra que resume todo es decepción, sobre todo con River como institución. Su presidente y su secretario general no pudieron honrar su palabra. Hace un mes hablé con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder. No pudieron sostenerlo”.

Milito también apuntó directamente contra Marcelo Gallardo: “Con el entrenador de River hace más de un año que no hablo. No tengo diálogo, no soy amigo. Quizás es su práctica habitual. Yo no lo haría”.

El Muñeco respondió en conferencia de prensa: “Poco me importan las opiniones externas, me tiene sin cuidado. Sé lo que soy y cómo me comporto, sin hipocresía. A mucha gente no le gusta cómo me manejo, pero poco me importa”.

Cuartos de final de la Copa Argentina: Salas y Marcos Acuña

En el duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina, los hinchas de Racing recibieron a Salas con insultos y lo tildaron de traidor. El delantero marcó el gol del triunfo para River y no lo festejó. Incluso se vivió una situación insólita: un fanático le arrojó una zapatilla y Salas se la devolvió.

MAXI SALAS DEVOLVIENDOLE LA ZAPATILLA AL HINCHA DE racing TOTALMENTE SOBRADO



🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/TqjyiLRpCc — Termontiel (@Termontiel_) October 2, 2025

Tras el partido, el atacante declaró a TyC Sports: “Siempre con respeto a la gente de Racing y a los jugadores. Me dieron mucho cariño y estoy agradecido”. Sin embargo, dejó un mensaje para la dirigencia encabezada por Milito: “Se portó muy mal conmigo. A los desagradecidos… nada, que les vaya bien. Siempre di todo por el club”.

Además, tuvo un cruce con Agustín Almendra, aunque luego restó importancia y aseguró que eran “cosas del partido”.

EL CRUCE DE MAXIMILIANO SALAS CON AGUSTÍN ALMENDRA.

La situación fue distinta con Marcos Acuña, quien generó la reacción del público cuando realizó jueguitos con la cabeza frente a la tribuna de Racing a minutos de consumarse la clasificación de River.

MARCOS ACUÑA HIZO JUEGUITOS CON LA CABEZA ENFRENTE DE LA HINCHADA DE RACING.

Los dichos de Costas previo al cruce por octavos de final

El sábado 15 de noviembre, durante un acto en la filial de Racing en Luján, Gustavo Costas se refirió al clima interno en el club y responsabilizó a River por la tensión entre los hinchas:

“No nos dejemos dividir. Empezamos a estar mal este año cuando el otro club, que no quiero nombrar, ese que no es el de al lado, nos lastimó mucho en la pretemporada. Nos dividieron. Puteaban a un jugador y nosotros no nos tenemos que dividir; tenemos que estar juntos, porque lo importante es el escudo”, expresó el entrenador.