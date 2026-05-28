Coudet, a fondo después del golpazo de River: la relación con Juanfer y la llegada de Otamendi

El DT del Millonario se reencontró con su público en el Monumental. Fue 3-0 por la Sudamericana y después habló. (Clarín Fotografía)

River terminó su participación en la fase de grupos de la Sudamericana con una cómoda victoria sobre Blooming (3-0), aseguró el lugar de privilegio y de esta manera cerró un semestre tormentoso, con la caída en la final del Apertura ante Belgrano todavía fresca. Después del triunfo en el Monumental, Eduardo Coudet dio una prolongada conferencia de prensa y habló de todo.

El entrenador de River se refirió a la posibilidad de contar con Nicolás Otamendi para el segundo semestre del 2026 y afirmó: “Ojalá llegue. Yo me entero poco de un montón de cosas. Es un jugador importantísimo. Está muy vigente. Es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Sería muy importante”.

Sobre el mercado en general, agregó que hay que “destacar también que viene un parate. Estoy muy contento de estar donde estoy, de poder trabajar con la gente que tengo que trabajar. Si le tengo que decir algo al hincha es que River va a armar algo lindo”.

El DT volvió al Monumental y la gente lo bancó. No ocurrió lo mismo con varios de los jugadores. (Clarín Fotografía)

“Voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo que necesito para jugar a lo que quiero jugar. Cuánto va a ser el movimiento no sé. Ustedes especulan mucho, pero movimiento va a haber. Creo que vamos a tener participación activa en el mercado y que vamos a armar algo muy lindo”, se extendió el Chacho.

¿Juanfer? “Debe ser el tipo con el que más hablé…”

Chacho Coudet también se refirió al supuesto conflicto con Juan Fernando Quintero, quien podría dejar el club luego del Mundial. El DT descartó esa versión y dijo que “debe ser el tipo con el que más hablé desde que hemos llegado. Una hora y media hablamos en mi oficina el lunes. Al otro día me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál será el objetivo. No miento. Esa es la verdad. Me manejo muy claro con mis jugadores, soy frontal. Alguien quería lograr algo”.

Agregó además que “es un jugador que es tenido en cuenta. Para nada me dijo que se iba a ir, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también. Tenemos que descansar, programar, trabajar para lo que viene. No puedo intervenir en los rumores, pero sí te digo que no son reales”.

El DT volvió a quejarse del penal ante Belgrano

En otro tramo de la conferencia, Coudet se refirió a la jugada clave del domingo, ante Belgrano. “Sigo sosteniendo que para mí no es penal. Las manos (de Rivero) no estaban en ningún sitio que no fuera natural. Es mi análisis, es de interpretación, ya no podemos hacer nada. Siempre tiene que haber un culpable y obviamente soy la cabeza visible y el responsable. Autocrítica hago siempre, siempre quiero mejorar. Llegamos haciendo grandes esfuerzos, con juveniles llegando al torneo. Nos tocó así”, cerró el DT.