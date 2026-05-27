La formación de River vs. Blooming por Copa Sudamericana, con algunas bajas por lesión

Tomás Galvan, una de las figuras en la final del domingo, será titular esta noche ante Blooming. (Archivo/FOTOBAIRES)

River recibe a Blooming este miércoles desde las 21:30 en el Monumental por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Millonario lidera su zona con 11 puntos y con un empate le alcanzará para avanzar a los octavos de final sin depender del resultado entre Carabobo y Red Bull Bragantino.

Por su parte, el conjunto boliviano apenas sumó un punto en cinco partidos -justamente ante River en su cancha- y ya está eliminado. La única forma de que el equipo de Eduardo Coudet caiga al segundo puesto es que pierda en Núñez y que Carabobo gane en Brasil.

Para el duelo de esta noche, Eduardo Coudet apostará por una base muy similar a la que cayó ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. Las únicas modificaciones serán obligadas por lesión.

Facundo González ingresará por Marcos Acuña, que sufrió una contractura en el isquiotibial derecho. Además, Lucas Silva reemplazará a Aníbal Moreno, quien continuará recuperándose del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha tras infiltrarse el domingo ante el Pirata.

La otra variante estará en la delantera: Facundo Colidio, una de las figuras ante Belgrano, quedó afuera por una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho y será reemplazado por Maximiliano Salas.

Cabe destacar que Juan Cruz Meza y Germán Pezzella acumulan dos tarjetas amarillas y, en caso de recibir otra, se perderán el próximo partido de la Sudamericana. Con este encuentro, River cerrará el primer semestre del año y luego la dirigencia comenzará a planificar un mercado de pases en el que podrían darse muchos cambios.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Erwin Sánchez.

Horario: 21:30

TV: ESPN y Disney+

Estadio: Monumental

Árbitro: Roberto Pérez (Perú)