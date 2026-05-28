Vacunación gratuita en Roca: dónde y a qué hora será la jornada de este jueves 28 de mayo

Este jueves 28 de mayo inicia la campaña para aplicar la vacuna antigripal y otras en Roca. Desde el hospital local comunicaron que al igual que en ocasiones anteriores, se realizará cerca del Museo Patagónico de Ciencias Naturales Juan Carlos Salgado.

Dónde y a qué hora será la jornada de vacunación gratuita

En el comunicado difundido detallaron que el objetivo de la campaña es realizar vacunación antigripal y la aplicación de aquellas vacunas que figuran en el Calendario Nacional.

Los interesados podrán acercarse en auto y recibir la vacuna sin bajar del vehículo, aunque se resaltó que si asisten caminando, también podrán recibir atención de manera «cómoda y rápida». Para solicitar la vacunación, solo deben presentar el número de DNI.

El horario de la jornada de vacunación es de 10 a 12.30 y el dispositivo se ubicará en la esquina de la Avenida Roca e Isidro Lobos, en la vereda del Museo.