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Vacunación gratuita en Roca: dónde y a qué hora será la jornada de este jueves 28 de mayo

Desde el hospital de Roca informaron que la jornada de vacunación se realizará este 28 de mayo en el centro de la ciudad.

Redacción

Por Redacción

Este jueves 28 de mayo inicia la campaña para aplicar la vacuna antigripal y otras en Roca. Desde el hospital local comunicaron que al igual que en ocasiones anteriores, se realizará cerca del Museo Patagónico de Ciencias Naturales Juan Carlos Salgado.

Dónde y a qué hora será la jornada de vacunación gratuita

En el comunicado difundido detallaron que el objetivo de la campaña es realizar vacunación antigripal y la aplicación de aquellas vacunas que figuran en el Calendario Nacional.

Los interesados podrán acercarse en auto y recibir la vacuna sin bajar del vehículo, aunque se resaltó que si asisten caminando, también podrán recibir atención de manera «cómoda y rápida». Para solicitar la vacunación, solo deben presentar el número de DNI.

El horario de la jornada de vacunación es de 10 a 12.30 y el dispositivo se ubicará en la esquina de la Avenida Roca e Isidro Lobos, en la vereda del Museo.


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Este jueves 28 de mayo inicia la campaña para aplicar la vacuna antigripal y otras en Roca. Desde el hospital local comunicaron que al igual que en ocasiones anteriores, se realizará cerca del Museo Patagónico de Ciencias Naturales Juan Carlos Salgado.

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