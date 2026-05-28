Chocó contra una comisaría de Roca y generó caos al asegurar que tenía una bomba: antes había atropellado una moto

La Policía de Río Negro detuvo a un conductor que generó caos en pleno centro de Roca. El hombre chocó una moto para luego intentar ingresar con su auto a la comisaría Tercera. Mientras era reducido, afirmó que llevaba una bomba.

Chocó una moto y terminó contra una comisaría: fue detenido

El impactante episodio ocurrió cerca de las 00.30 en la sede policial que se ubica en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento. Debido a que hace poco tiempo se colocó un cartel institucional de la Policía de Río Negro, el vehículo chocó con este y no logró ingresar a la comisaría.

Comisaría Tercera, el frente antes del choque. Foto: Juan Thomes

El caso aún se está investigando, pero según la información brindada por el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, el conductor antes de terminar contra el frente de la comisaría Tercera, había atropellado a una motociclista.

Cuando los efectivos intervinieron para dejarlo detenido, el hombre fuera de sí empezó a decir que tenía una bomba en su auto. Ante esta situación, la Policía tuvo que montar un operativo con personal especializado y tras verificar la situación, descartaron la presencia de explosivos.

Respecto a la motociclista atropellada, se informó que la mujer resultó con lesiones leves y fue asistida por personal de salud.