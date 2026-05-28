Lo que inició como un incendio en Roca terminó con armas secuestradas: se abrió una causa judicial

Bomberos Voluntarios trabajó con dos dotaciones para controlar las llamas en la vivienda afectada.

Un incendio registrado durante la madrugada en una vivienda de Roca movilizó a personal policial, Bomberos Voluntarios y Criminalística. En el lugar se secuestraron elementos vinculados a armas de fuego y documentación, mientras que la Fiscalía inició actuaciones por daños por incendio.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Libertad, cerca de Las Heras, a pocos metros de la comisaría 21. La intervención comenzó tras el llamado de un vecino que alertó sobre la propagación de las llamas en el inmueble.

Intervención policial y trabajo de Bomberos

Efectivos de la comisaría 21 constataron la magnitud del fuego y solicitaron la presencia inmediata de Bomberos Voluntarios, que trabajaron con dos dotaciones para controlar el incendio.

Durante las actuaciones, personal policial y el Gabinete de Criminalística realizaron diligencias en el lugar y secuestraron elementos relacionados con armas de fuego, además de documentación de interés para la investigación.

Fuentes policiales informaron además que el propietario de la vivienda fue reducido posteriormente en inmediaciones de la comisaría Tercera. La Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.