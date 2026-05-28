Rosa Fénix, el equipo de Neuquén dejó su huella en el festival internacional de Dragon Boat en España

Desde Neuquén hasta Barcelona: Rosa Fénix fue distinguido por representar los valores del Dragon Boat a nivel internacional. Foto gentileza.

El equipo Rosa Fénix, integrado por mujeres sobrevivientes de cáncer de mama de Neuquén, recibió el prestigioso “BCS Dragon Spirit Award” durante el Barcelona International Dragon Boat Fest, realizado del 22 al 24 de mayo en el Canal Olímpico de Castelldefels, en España. Un equipo de Bariloche también dijo presente desde la Patagonia.

De Neuquén a Barcelona

La noticia fue compartida por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde celebraron un reconocimiento que trasciende lo deportivo y pone en valor la resiliencia, la solidaridad y la capacidad de inspirar a otras personas.

“Somos un equipo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama”, se presentan desde sus redes, donde también cuentan que practican Dragon Boat -o bote dragón- desde Neuquén, Argentina.

El “BCS Dragon Spirit Award” es una de las distinciones más emotivas dentro de la comunidad internacional de Dragon Boat. No premia únicamente la velocidad o el resultado de las competencias, sino los valores humanos que representa cada equipo dentro y fuera del agua.

Entre los aspectos que contempla el reconocimiento aparecen la resiliencia frente a la adversidad, el compañerismo, la empatía con otros equipos, la alegría colectiva y la capacidad de transmitir esperanza.

Un equipo que inspira dentro y fuera del agua

En ese sentido, Rosa Fénix dejó una huella en el festival no solo por su participación deportiva, sino también por la historia de vida que representa cada una de sus integrantes. El equipo fue destacado por su fuerza colectiva, el apoyo mutuo y la energía positiva que transmitieron durante el encuentro internacional.

El Dragon Boat es una disciplina que creció en distintos países entre grupos de sobrevivientes de cáncer de mama, ya que combina actividad física, trabajo grupal y acompañamiento emocional. Para muchas mujeres, se convierte también en una herramienta de recuperación y reconstrucción personal.

El festival de Barcelona reunió este año a equipos de distintos países y cerca de mil palistas, consolidándose como uno de los eventos más importantes de Dragon Boat en Europa.