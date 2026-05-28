Vaca Muerta registró tres sismos en 24 horas: ya son 26 los temblores informados durante este año en Neuquén

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) reportó nuevos temblores en Vaca Muerta. En las últimas 24 horas se registraron tres sismos en cercanías a Añelo.

De acuerdo al Observatorio de Sismicidad Inducida, con estos últimos datos ya se contabilizan 26 movimientos similares durante este 2026 en la provincia de Neuquén.

Tres sismos en 24 horas y el total registrado durante 2026 en Neuquén

El Inpres indicó que el primer sismo ocurrió durante la madrugada del 27 de mayo y tuvo su epicentro a 8 kilómetros de profundidad.

Se reportó a las 02:47 (hora local) y su intensidad fue de II a III, es decir fue «sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios». En tanto Su magnitud fue de 2 en la escala de Richter.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 86 kilómetros noroeste de Neuquén; 116 km al sudoeste de 25 de Mayo; y 126 km al noreste de Zapala -38.322 -68.822 (latitud longitud).

Los otros dos sismos ya se registraron este 28 de mayo. El primer movimiento fue a las 01:58 y el segundo a las 07:10, ambos con locación en cercanías a Añelo.

Desde Inpres detallaron que el registrado minutos antes de las dos de la madrugada se caracterizó por poseer una profundidad de 8 km y una magnitud de 2.6 con epicentro a 86 km al NO de Neuquén; 116 km al SO de 25 de Mayo; 126 km al NE de Zapala.

En tanto, por el de las 7:10 se precisó que tuvo una magnitud de 2,8 y una profundidad de 6 km respecto al epicentro (84 km al NO de Neuquén; 114 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NE de Zapala)

Con estos nuevos registros, el Observatorio de Sismicidad Inducida compartió un informe en el que precisó que el número de temblores en la provincia de Neuquén durante 2026 ascendió a 26: tres de ellos fueron en enero, seis en febrero, 4 en marzo, tres en abril y 10 en mayo.