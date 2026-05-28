Cotización del peso chileno hoy jueves 28 de mayo: claves para tus compras en Chile

Planificar una escapada a Chile durante el otoño exige mirar con atención las cotizaciones antes de encarar los pasos fronterizos de la región. En esta jornada del 28 de mayo, la estabilidad del dólar y el comportamiento del peso chileno en las casas de cambio definen si el verdadero negocio está en el uso de plásticos o en el billete físico para las compras en el país vecino.

A continuación, desglosamos los indicadores económicos del día, relevamos las tasas de conversión y te acercamos consejos prácticos para maximizar el rendimiento de tu dinero del otro lado de la cordillera.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 28 de mayo 2026?

Jueves 28 de mayo 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,58 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $158.149 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 28 de mayo de 2026?

Si planificás viajar a Chile este 28 de mayo 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 28 de mayo 2026:

$1380 para la compra

$1430 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 28 de mayo 2026:

$1.370 para la compra .

. $1.440 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 28 de mayo de 2026?

A mediados de mayo 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este 28 mayo de 2026, según el último reporte: