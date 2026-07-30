Crece la tensión en La Liga: Atlético de Madrid denunció a Barcelona por el caso de Julián Álvarez

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) inició un procedimiento disciplinario extraordinario contra el club Barcelona, por sus presuntos contactos ilegítimos con Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, cuyo contrato con la entidad Colchonera perdura hasta 2030.

A raíz de la denuncia del «Aleti», el comité avanzó y nombró a un instructor para la tramitación del procedimiento que ya llegó al club catalán, el cual ahora podrá presentar alegaciones y solicitan un derecho al trámite de audiencia.

El Atlético denunció el pasado 30 de junio a Barcelona ante la RFEF y la FIFA por los presuntos contactos no convencionales con Julián Álvarez, mientras este se encontraba disputando la Copa del Mundo con Argentina.

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La Araña tiene contrato con el club madrileño hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros al “negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, según expuso entonces el consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín.

Ese periodo protegido, que se determina en función de la edad del jugador en el momento de la firma del contrato, abarca tres temporadas completas o tres años en el caso de futbolistas de entre 23 y 28 años. El ex-River tiene 26 y firmó hace dos por el Colchonero, cuando tenía 24, por lo que aún no ha transcurrido ese tiempo establecido.

La tensión entre ambas instituciones viene desde hace tiempo. De hecho, el pasado 22 de junio, luego del triunfo de la Selección contra Austria, Álvarez declaró que “lo mejor para todos es una transferencia” y quiere “cumplir” su “sueño”, sin citar al Barcelona y ningún otro club, aunque añadió que ya se lo había transmitido al Atlético de Madrid.

Julian Alvarez: « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un TRANSFERT. Je veux réaliser mon… pic.twitter.com/8lYRR4NgGZ — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) June 22, 2026

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones. Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños», aseguró a EFE al día siguiente el consejero delegado, quien recordó que el Aleti no quería «transferir sus derechos».

Como respuesta a esas declaraciones, Joan Laporta, presidente del Barcelona, afirmó el pasado 19 de julio que al delantero argentino lo quiere su entrenador, Hansi Flick, y que por ello se realizó la oferta al delantero.

“Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça (Joan Laporta). Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, expresó también Gil Marín en declaraciones a los medios oficiales del club, dos días antes.