Causa Vialidad: qué puede decidir y qué no el Comité de la ONU al que recurrirá Cristina Kirchner

Tras agotarse las instancias judiciales argentinas por la condena contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, su defensa anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU. No obstante, la intervención del organismo será limitada: solo evaluará si el Estado argentino vulneró las garantías del debido proceso y, aun si emite una opinión favorable a la expresidenta, no tiene la facultad de anular la sentencia ni suspender la pena.

El máximo tribunal, en su resolución, descartó cuestionamientos por falta de imparcialidad, supuestas violaciones al debido proceso y errores en la valoración de las pruebas tras sostener que los planteos defensivos no desvirtuaban los fundamentos previos.

De acuerdo a lo informado, el trámite ante el Comité prevé que el organismo reciba los argumentos de la parte denunciante y luego solicite la respuesta del Estado argentino a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Recién una vez que analice ambas posiciones, el cuerpo emitirá una opinión al respecto, sin embargo esta demandará un largo proceso de análisis y tratamiento que llevará años.

Comité de la ONU: función y alcance

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una «Comunicación Individual» ante la ONU. El planteo abrió una instancia internacional de revisión sobre estándares procesales, no una nueva discusión sobre los hechos del caso ni sobre la culpabilidad o inocencia de la exmandataria.

El organismo, integrado por 18 expertos independientes, puede emitir «observaciones» o «dictámenes», pero no sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio directo para revertir una condena penal. Pero sí pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico.

Por lo tanto, el Comité no puede anular la sentencia penal que ya dictó la justicia argentina en contra de la expresidenta por la causa Vialidad, es decir: su intervención se limita sólo a evaluar si el Estado violó garantías del debido proceso, un examen cuya tramitación podría demorar varios años.

La función del comité es determinar si hubo afectación de derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esos puntos puede analizar la independencia de los jueces, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.

Lo que no puede hacer es volver a juzgar el expediente, ni reevaluar pruebas o dictar un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la persona condenada. Las decisiones del Comité no son vinculantes como una sentencia nacional.

En caso de que el Comité llegue a la conclusión de que hubo una violación de derechos humanos, podría recomendar al Estado argentina tomar medidas de reparación, reformas legales o revisiones institucionales.

Con información de Infobae