Buscan garantizar la continuidad de la sede de los veteranos de Malvinas en Roca

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley que autoriza la transferencia de ocho parcelas del IPPV que estaban siendo utilizadas bajo comodato desde hace más de 30 años por la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra.

La iniciativa, que cuenta con Acuerdo General de Ministros, otorga un plazo máximo de doce meses para delegar el terreno al Ministerio de Gobierno y Trabajo, que permita continuar con el funcionamiento de la sede en Roca y facilitar su administración.

Más de tres décadas de espera

«No son parcelas nuevas ni se cedieron tierras. Es la misma sede de siempre, lo que cambia es quién la administra«, explicó Ricardo Flores, presidente de la Asociación y delegado de la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra en General Roca.

En este sentido, Flores detalló que el edificio fue entregado en comodato por vecinos del barrio 250 viviendas entre 1989 y 1991 para el funcionamiento de la asociación, pero que esta sucesión no les proveía de ninguna estabilidad sobre el inmueble.

El proyecto Nº 848/2026 pretende que la propiedad sea transferida oficialmente al Ministerio de Gobierno en un plazo máximo de un año, para que sea la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra la encargada de administrar y utilizar la asociación.

Para Flores, el principal beneficio es que brinda previsibilidad sobre el futuro de la sede que habitan hace más de 30 años.

«Con el comodato nunca sabíamos qué podía pasar. Ahora el Ministerio de Gobierno pasa a administrar el lugar y eso nos garantiza poder seguir utilizándolo como sede», sostuvo.

«Nos gratifica poder ayudar a quienes nos ayudaron en aquel momento del 82: el pueblo»

Actualmente, el espacio funciona principalmente como centro de asistencia para veteranos y sus familias, pero también concentra numerosas actividades comunitarias.

Allí organizan campañas solidarias, reciben donaciones de alimentos, ropa y calzado que luego distribuyen en distintas localidades de la provincia, y coordinan acciones junto al Ministerio de Educación para difundir la causa Malvinas en escuelas e institutos formativos.

Además, impulsan la construcción de memoriales, museos y actividades culturales vinculadas a la soberanía argentina sobre las islas.

Flores indicó que la Dirección Provincial cuenta con delegaciones centrales en Bariloche, Viedma y General Roca, además de representaciones en otras localidades como Cipolletti, Allen y Cinco Saltos, donde actualmente se está solicitando la formalización de un espacio.