Un joven en grave estado luego de caer desde un techo de un depósito de Neuquén

Un joven se encuentra gravemente herido luego de caer en altura desde el techo de un depósito en el barrio Mariano Moreno de Neuquén capital.

La comisario Norma Vinett, jefa de la Comisaría Segunda, informó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que se trata de un hombre de unos 20 años y que permanece internado en el hospital Castro Rendón de Neuquén con estado reservado.

Se cayó de ocho metros de altura en Neuquén: qué se sabe

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 10, en el depósito de una empresa de accesorios de baño ubicada sobre calle Primeros Pobladores al 1900. «Aparentemente andaba en el techo y cedió una chapa. Tenia una lesión en una pierna», indicó Vinett,. Cayó desde unos ocho metros.

Señaló que cuando personal policial llegó al sitio ya se encontraba personal del SIEN, que dispuso el traslado del herido al hospital.

Comentó que el encargado del lugar dijo que cuando abrieron el depósito para iniciar la jornada se encontraron con un hombre tendido en el piso.

Se investiga por qué la persona estuvo en el techo de la empresa. Se revisan las cámaras de seguridad que hay en el sector.