Cristiano Ronaldo fue presentado en el Al-Nassr de Arabia ante una multitud

Una multitud dijo presente en el estadio Mrsool Park, en Riad capital de Arabia Saudita, para darle la bienvenida a Cristiano Ronaldo en su arribo al Al-Nassr de ese país. El portugués sostuvo que su desafío es «ayudar a crecer» al fútbol de Medio Oriente tras llegar por una temporada.

«Mi desafío es ayudar a crecer a Arabia Saudita», comentó CR7 en su conferencia de prensa de presentación.

«Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía y que los hinchas también puedan disfrutar. No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo», adelantó.

«En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes», declaró el futbolista luso en la conferencia de prensa de presentación y agregó que había recibido numerosas ofertas de clubes europeos e incluso de Brasil, pero había dado su «palabra» a los dirigentes de su nuevo club y quería aprovechar la «oportunidad» de jugar en Asia.

«Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de este país sino también otros aspectos», reiteró.

Ronaldo, de 37 años, pasó por Sporting de Lisboa, Juventus, Real Madrid y Manchester United.

El portugués, cinco veces Balón de Oro, se fue del United luego de haber tenido un cruce con el entrenador Erik Ten Hag sobre quien afirmó «no respetar más», además de una mala relación con los dirigentes de los «Diablos Rojos».

Explota el "CRISTIANO, CRISTIANO" y el portugués se saca fotos con los más jóvenes en Arabia. #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Id40P8r6w2 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 3, 2023

Los logros más importantes de Cristiano Ronaldo la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019 a nivel Selección; 3 Premier League de Inglaterra; 5 UEFA Champions League (1 con Manchester y 4 con Real Madrid); 4 Mundiales de Clubes (1 con Manchester y 3 con Real Madrid). En total, el atacante tiene 34 títulos a nivel clubes y Selección.