Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras el Mundial 2026

La histórica participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin y con ella terminó la estadía en Estados Unidos. Pocas horas después de la gran final frente a España, el plantel dejará la concentración en Nueva York para emprender el regreso hacia el país en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas.

La delegación Albiceleste tiene previsto despegar desde territorio estadounidense durante la madrugada de este lunes, entre la medianoche y las 3 de la mañana. Desde la AFA solicitaron disponer de un margen de al menos seis horas tras el cierre del evento para organizar la salida del estadio con tranquilidad, cumplir con los compromisos protocolares, realizar los controles migratorios correspondientes y trasladarse hacia el aeropuerto sin contratiempos.

El viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires demandará aproximadamente 11 horas de vuelo directo. De este modo, el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se producirá durante el transcurso del mediodía de este lunes 20 de julio.

A pesar de las lógicas especulaciones del postpartido, se espera una gran movilización de los hinchas para brindar un merecido reconocimiento al plantel que tantas alegrías le viene dando al país en los últimos años.

Las autoridades correspondientes ya coordinan los operativos logísticos en las inmediaciones de la terminal aérea para garantizar la seguridad de la delegación en su esperado reencuentro con el público argentino.

Con información de TyC Sports