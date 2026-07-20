Avanza el plan para pavimentar rutas del Norte Neuquino y fortalecer la conexión con Chile

El crédito forma parte de un paquete de préstamos por 387,8 millones de dólares. Foto: gentileza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, promulgó esta semana la Ley 3568, aprobada por la Legislatura, que habilita a la provincia a acceder a un crédito de 250 millones de dólares de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El préstamo, junto con 17 millones de dólares de aporte provincial, financiará el «Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de Neuquén» que contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas para fortalecer la conexión terrestre con Chile.

Qué rutas se pavimentarán del Norte Neuquino

El programa consiste en dos obras: por un lado, el corredor que unirá Andacollo, Los Miches y Guañacos con el paso internacional Pichachén. La conexión vial buscará impulsar el desarrollo del norte provincial y mejorar el vínculo con Chile.

Por otro lado, el plan proyecta la pavimentación de la Ruta Provincia 21 que conecta Loncopué, El Huecú y El Cholar. Esta obra buscará consolidar un corredor completamente asfaltado de casi 700 kilómetros.

El préstamo prevé un plazo de hasta 15 años con una tasa de interés final estimada entre un 5,40% y 5,50% anual y un período de gracia de hasta 66 meses a partir de su entrada en vigencia.

Otro crédito de la CAF para una obra energética

El crédito de 250 millones de dólares no es el único financiamiento de la CAF, sino que forma parte de un paquete de préstamos por 387,8 millones de dólares.

La Legislatura también sancionó la ley 3567 que contempla una segunda línea de crédito por 137,8 millones de dólares destinada al proyecto energético «Alivilla».

El plan permitirá conectar a Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión a través de Alicurá, a la vez que buscará ejecutar el cierre del «Anillo Norte», que unirá Las Lajas y Chos Malal.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura energética de la provincia, disminuir la dependencia de la generación con gas y gasoil y mejorar el abastecimiento eléctrico en el interior neuquino.

El préstamo tendrá condiciones similares a las del financiamiento para las obras viales, aunque con un período de gracia de 54 meses.