La conmovedora imagen de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

La derrota de la Selección Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Apenas terminó el partido en el MetLife Stadium, Lionel Messi se sentó solo sobre el césped y, en silencio, se quitó los botines. Sin embargo, el descargo del crack argentino llegó al momento de la premiación.

Mientras los futbolistas españoles celebraban la conquista del título y el resto del plantel argentino intentaba asimilar el golpe, las cámaras enfocaron al capitán de la Albiceleste. Luego de saludar a varios rivales, el rosarino se alejó unos metros, tomó asiento sobre el campo de juego y dejó sus botines a un costado, en una postal que reflejó toda la desazón por la derrota en su último Mundial.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA



Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El final del encuentro estuvo marcado por emociones. Tras el pitazo del árbitro esloveno Slavko Vinčić, la euforia se apoderó de la selección española, mientras que en el conjunto argentino predominó el silencio y el agotamiento luego de una intensa batalla que se definió en el tiempo suplementario. Incluso, antes de que ambos equipos se separaran, hubo un breve cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri, al que luego se sumaron Leandro Paredes, Eric García y Gavi.

Sin embargo, ninguna imagen fue tan elocuente como la de Messi. Sin gestos ampulosos ni palabras, el capitán expresó su frustración con una escena que resumió el enorme esfuerzo realizado durante todo el torneo y el dolor de quedarse a las puertas de un nuevo título mundial.

Las lágrimas llegaron unos minutos después. Al recibir la medalla de subcampeón, el rosarino no pudo contener la emoción. Con la mirada perdida hacia las tribunas, donde miles de hinchas argentinos acompañaron al equipo una vez más, Messi se quebró, aunque mantuvo la cabeza en alto, en un gesto que volvió a reflejar su liderazgo y compromiso con la camiseta argentina.