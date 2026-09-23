Alerta roja en Bariloche por un fuerte temporal de lluvia: el municipio declaró emergencia climática 

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró este miércoles la emergencia climática en todo el ejido municipal debido al intenso temporal de lluvia y viento que afecta a la ciudad. La medida rige a partir de este 23 de septiembre y se mantendrá mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, según dispuso la gestión del intendente Walter Cortés con el objetivo de resguardar a vecinos y turistas.

Alerta roja por lluvia en Bariloche: declararon emergencia climática

El escenario se da en el marco de un alerta roja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles y el jueves 24 de septiembre. De acuerdo con las previsiones oficiales, se aguardan lluvias fuertes y continuas con valores acumulados de entre 80 y 120 milímetros, los cuales podrían alcanzar los 150 milímetros en forma localizada, acompañados por vientos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas superiores a los 90 km/h.

La declaración busca garantizar la seguridad del tránsito y permitir que las cuadrillas asistenciales y los vehículos de servicios esenciales puedan desplegarse con celeridad hacia los puntos críticos. Desde el Municipio instaron a la comunidad a evitar desplazamientos particulares innecesarios para prevenir riesgos y facilitar el operativo operativo ante caídas de ramas, anegamientos u otras contingencias.

Paralelamente, las autoridades locales instaron al sector empleador a contemplar la situación de aquellos trabajadores que afronten severos impedimentos de circulación, recomendando no aplicar sanciones ni descuentos salariales. Se sugirió implementar la modalidad de trabajo remoto o flexibilizar los horarios de ingreso en aquellas tareas donde resulte factible para disminuir el flujo de personas en la vía pública.

Por parte de Protección Civil, se aconsejó hacer una revisión preventiva de techos, rejillas, canaletas y desagües a fin de prevenir obstrucciones. A quienes deban salir de forma impostergable se les exige transitar a velocidad reducida y guardando mayor distancia con otros vehículos. Frente a cualquier eventualidad durante la vigencia del temporal, permanece habilitada la línea gratuita 103 de Protección Civil.