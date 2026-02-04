Liga Nacional de básquet: Jourdheuil se iluminó y Biguá ganó el clásico de Neuquén

En un partido intenso y con interrogantes hasta el final, Biguá se apoyó en la categoría de Agustina Jourdheuil para adueñarse del clásico neuquino en la Liga Nacional Femenina. Ante unas 800 personas, el estadio Ruca Che tuvo otra noche a puro básquet y la moneda cayó del lado de las Verdes que dirige Rubén Jaime. Fue 79-74.

Con este resultado, las Bigualas subieron su registro a 3-5, mientras que las Rojas quedaron con una marca de 4-4 en la Conferencia Sur. Aunque estuvieron al frente del marcador durante casi todo el juego, las «visitantes» tuvieron que esforzarse para asegurar el triunfo ante un rival que no se entregó nunca.

En el primer cuarto, Biguá fue levemente superior. Alcanzó una máxima de 5 (18-13), pero falló en las últimas ofensivas y las Rojas quedaron a tiro (18-16), cuando sonó la chicharra. Martina Torres, con 8 en el parcial, sostuvo a las locales en el tanteador, ante un rival que tuvo el goleo más repartido y siempre con Agustina García (6) como arma fundamental.

Señal Roja, rápida respuesta Verde

Independiente pasó al frente con un triple de Valentina Canales (20-18), pero la respuesta de la visita fue letal y en una ráfaga se puso 27-20. Ahí, salió un partidazo, porque el público cumplió con su parte, el ambiente subió la temperatura y las protagonistas se contagiaron. Jugaron al límite, aparecieron las técnicas y hasta alguna antideportiva y el tablero sostuvo la tendencia: Biguá arriba, pero con el Rojo siempre al acecho. Camino a vestuarios, la historia se cerró 34-37.

Raviolo no goleo como en otras noches. Lértora y García se alternaron en la marca. (Matías Subat)

De nuevo en acción, las Verdes rozaron el doble dígito (43-34), Marcelo Remolina pidió minuto y una bomba de Valentina Mendoza devolvió a las Rojas al juego. Otra vez el partido se puso picante, aunque ahora el que hizo negocio fue Independiente. No logró pasar al frente, pero una falla en la salida le dio paso a cinco puntos seguidos de Lourdes Briones que dejaron a las Rojas con vida. La diferencia antes de arrancar el último parcial fue de apenas dos puntos: 49-51. Todo abierto para los 10 finales.

Agustina García, siempre efectiva en las Bigualas. (Matías Subat)

Apareció Jourde y fue de Biguá

En el cierre fue para el infarto. A lo largo de todo el cuarto, los nervios se apoderaron de las protagonistas y el público cumplió con su parte. Briones otra vez apareció con una bomba letal y las Rojas pasaron a ganar 67-62, pero Biguá tiene una jugadora que es tope de gama, Agustina Jourdeheuil, quien puso las cosas en su lugar y metió tres triplazos en un minuto. En un abrir y cerra de ojos, el tablero marcó 74-67 para las Verdes. El último minuto y medio estuvo cargado de tensión, con cruces entre la hinchada de Biguá y el cuerpo técnico del Rojo. Esto favoreció a Biguá, que cuidó su ventaja y metió un triunfo clave y adelantarse 2-1 en los duelos entre sí.

La síntesis

Independente (74): Lourdes Briones 19, Laila Raviolo 5, Valentina Mendoza 16, Martina Torres 23, Julieta Ibarra (FI), Iara Parra 7, Valentina Canales 3, Hanna Quintero 1. DT: Marcelo Remolina

Biguá (79): Agustina García 23, Charo Lértora 3, Javiera Campos 14, Agustina Jourdheuil 28, Maitena Merino 4 (FI), Camila Gutiérrez 4, Andrea Valdes 3, Agustina Hernando, Daiana Ten. DT: Rubén Jaime.

Parciales: 16-18, 34-37 y 49-51

Estadio: Ruca Che, Neuquén