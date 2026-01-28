¡Cuidate, Lando!: Colapinto fue más rápido que Norris en los entrenamientos de Barcelona

El tercer día de tests en Barcelona tuvo lugar este miércoles y Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine A526 que utilizará en la temporada de Fórmula 1. En lo que fue su segundo día de actividad, el piloto argentino estuvo incluso mejor que en el primero; completó 56 vueltas en la tanda matutina, en comparación con las 50 de primer día y mejoró más de un segundo su mejor vuelta.

En esta salida, el piloto de Pilar logró completar un giro de 1:19.150 (el lunes había marcado un 1:20.189) y queda claro que le empieza a tomar la mano al flamante auto de la escudería Alpine, que tendrá una temporada clave luego de muchas pálidas en el 2025.

Colapinto estuvo mejor en todos los aspectos, incluyendo que este miércoles no provocó una bandera roja, algo que sí había sucedido en la primera práctica cuando se le paró el auto, aunque tampoco tuvo mayores complicaciones de fiabilidad. Por la tarde, quien saldrá a girar será Pierre Gasly, en lo que está siendo una buena jornada para Alpine, que tiene un día más de actividad en los tests de Barcelona, de así desearlo.

Otra vez dominó Mercedes

Con George Russell al volante, el Mercedes W17 completó una notable cantidad de 92 vueltas y marcó el mejor tiempo hasta ahora en lo que van de los tests, con un 1:17.580. Aunque este último aspecto no es demasiado relevante, al menos en lo que respecta a este tipo de pruebas.

El top 3 de los ensayos

George Russell (Mercedes), 1:17.580

Franco Colapinto (Alpine), 1:19.150

Lando Norris (McLaren), 1:19.672

Lo destacable son esas 92 vueltas que giró el británico, una cantidad muy superior al resto; Arvid Lindblad con 61 y Colapinto con 56 fueron los más cercanos. Quien sumó sus primeros kilómetros en la temporada fue el vigente campeón, Lando Norris, en lo que fue el debut del MCL40. En un auto prácticamente todo negro, ya que aún no ha presentado su livery, Norris completó 34 vueltas en las pruebas y su mejor tiempo fue inferior al de Russell y Colapinto.

Finalmente, la única nota negativa del día fue la de Audi: Nico Hülkenberg se quedó detenido en pista, provocó una bandera roja y no volvió a salir en toda la tanda. El alemán apenas pudo girar por cuatro vueltas en Barcelona este miércoles y empiezan a aparecer dudas sobre el motor de la flamante escudería.