Colapinto completó con buenas sensaciones su primera jornada en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue protagonista en el primer día de los test de pretemporada de la Fórmula 1. Luego de que el pasado viernes Alpine presentara el nuevo monoplaza, el argentino realizó las primeras pruebas con el A526 de la escudería francesa. Cabe destacar que es la primera vez que el piloto de 22 años realiza este tipo de prácticas, ya que en 2024 y 2025 se subió al monoplaza cuando ya había comenzado la temporada. Su compañero Pierre Gasly no fue parte de la jornada, pero en los próximos días se subirá al auto.

Este lunes iniciaron los test oficiales de la temporada en el Circuito Barcelona-Catalunya. Siete pilotos fueron parte de la primera jornada. El pilarense realizó apenas 28 vueltas en dos tandas: en la primera logró un tiempo de 1m24s277.

Este primer contacto con la pista no fue el mejor, ya que el A526 tuvo inconvenientes técnicos que obligaron a parar el auto en plena pista, lo que causó la primera bandera roja de la jornada. Hasta el momento, no se conoce cuál fue el motivo de este inconveniente. No fue el único con problemas: Gabriel Bortoleto (Audi) y Liam Lawson (Racing Bulls) vivieron situaciones similares. Cabe señalar que estos contratiempos son normales en estas jornadas de prácticas.

Luego de una hora y media en el garaje de Alpine, Colapinto volvió a la pista y mejoró su registro: 1m21s348 para ubicarse en la tercera posición de la jornada, por detrás de Isack Hadjar (1:18.835) y Kimi Antonelli (1:20.700). Quienes también giraron fueron Esteban Ocon (Haas) y Valtteri Bottas (Cadillac).

El nuevo alerón delantero del A526.

La primera jornada de test termina con buenas sensaciones para el equipo francés. Estas prácticas se extenderán hasta el viernes próximo y se espera que con el pasar de los días se sumen las distintas escuderías. El gran objetivo, más allá de los tiempos, es probar la fiabilidad y la autonomía de las renovadas unidades de potencia.