Cuti Romero habló sobre el retiro de Messi y la continuidad de Scaloni: «Ojalá siga»

La Selección Argentina tendrá su reencuentro tras el subcampeonato en el Mundial 2026. En las últimas horas, arribaron los futbolistas al país y dieron sus sensaciones sobre la despedida de Lionel Messi. Uno de ellos fue Cuti Romero.

El cordobés señaló que «va a ser especial, esperamos que disfrute y que la pase bien. Lo vamos a esperar y vamos a hacer que la pase bien como hicimos siempre». Y dio su opinión tras la decisión de la Pulga: «Sorprende después del terrible Mundial que hizo, que ya no esté va a ser raro«. Además reveló que

Luego, habló sobre la situación de Lionel Scaloni, que todavía no confirmó su continuidad en la Selección: «Esperemos que siga. Él es la persona principal del armado de esta Selección así que obviamente que esperamos que continúe«.

Scaloni todavía no renovó contrato y su continuidad es una incógnita.

Y fue consultado sobre la capitanía en esta nueva etapa, aunque evitó el tema: «¿Ser capitán yo? No, no lo sé eso«. El zaguero del Atlético Madrid es el gran candidato a llevar la cinta tras el retiro de Messi de la Selección.

Además, expresó su alegría por volver a jugar en su tierra natal: «Será lindo jugar en Córdoba, y, después de casi 10 años de mi debut en Belgrano, volver a Córdoba». La albiceleste disputará el primer amistoso ante Bolivia el próximo 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes.

El segundo partido de esta fecha FIFA será el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental. La despedida de la leyenda albiceleste será el martes 6 ante Benín, también en la cancha de River. Este será el único partido de este parón de selecciones que jugará la Pulga, que cerrará ante su gente su etapa gloriosa con su país.

Argentina tuvo su primer entrenamiento

La Selección Argentina tuvo su primera práctica este martes. Desde las 10:00, Scaloni se reencontró con sus futbolistas en una semana larga de entrenamientos hasta el partido del 30 de septiembre.

El miércoles tendrá la misma modalidad y comenzará en el mismo horario. Por otro lado, el jueves arrancará a las 10:30 y los últimos 15 minutos serán abiertos para los medios. El viernes y sábado habrán nuevamente entrenamientos cerrados desde las 10 y el domingo será libre para los jugadores.

Con respecto a la próxima semana, el lunes habrá práctica a las 16, con los primeros 30 minutos libres para la prensa. El martes 29, Scaloni realizará la conferencia de prensa previa al amistoso desde las 14:45 y Argentina tendrá su último entrenamiento a las 15:30 antes de enfrentar a Bolivia.