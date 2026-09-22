«Ni loco soy candidato al Balón de Oro, pero Messi sí», largó Dibu Martínez en su vuelta al país

Emiliano Dibu Martínez llegó a Argentina para sumarse a la Selección de cara a los amistosos de la fecha FIFA. Rodeado de hinchas, habló de la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste en el país y de su candidatura al Balón de Oro. Además, recordó la final perdida ante España en el Mundial de Estados Unidos y dio su mirada sobre el futuro de Lionel Scaloni como DT.

El arquero, que se suma a los trabajos junto a los 28 convocados, se refirió a lo que será el último partido de Messi con la Selección en Argentina y la importancia que tiene para el capitán cerrar esta etapa con su gente en el Monumental el 6 de octubre contra Benín. “La verdad pensé que ya se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse en Argentina es un sueño para él”, lanzó.

La final del Mundial y la continuidad de Scaloni

Dibu fue el mejor de Argentina en los 120 minutos ante España y a pesar de la caída, afirmó que «fue lindo llegar a una final de vuelta, pero lamentablemente no la pudimos ganar. Me va a quedar la espina por mucho tiempo».

Además, fue consultado por la continuidad de Lionel Scaloni como técnico y aseguró que contará con el respaldo del plantel. «No tengo ni idea. Es algo de Scaloni con su equipo de trabajo y lo que diga siempre lo vamos a apoyar», señaló el arquero de Chelsea.

La continuidad en la Selección y el Balón de Oro

El arquero argentino también se refirió a su continuidad en el equipo nacional y de movida aclaró: «Estoy acá y disfruto de volver a la Selección». Y sobre el proceso explicó que «los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. Cada vez que vengo acá lo disfruto. Trataré de tener el arco en cero».

En el final habló de su candidatura al Balón de Oro. Y con su habitual personalidad, el Dibu fue tajante: «Ni loco soy candidato al Balón de Oro, pero Messi sí».