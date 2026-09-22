La Selección Argentina tendrá su primera práctica y confirmó su agenda en el inicio de la fecha FIFA

Esta mañana, la Selección Argentina tendrá su reencuentro luego del subcampeonato en el Mundial 2026. Desde las 10:00, Lionel Scaloni dirigirá el primer entrenamiento de esta fecha FIFA, donde la Albiceleste afrontará tres amistosos: Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último marcado por la despedida de Lionel Messi.

La primera práctica será a a puertas cerradas. El miércoles tendrá la misma modalidad y comenzará en el mismo horario. Por otro lado, el jueves arrancará a las 10:30 y los últimos 15 minutos serán abiertos para los medios. El viernes y sábado habrán nuevamente entrenamientos cerrados desde las 10 y el domingo será libre para los jugadores.

Será una semana larga de prácticas, donde el entrenador probará diferentes variantes y tendrá el primer contacto con los cuatro debutantes de esta convocatoria: Leonel Flores de Boca, Valentín Gómez de Betis, Román Vega de Zenit y Tobías Andrada de River, quien sufrió una contractura en el último duelo del Millonario y no será baja.

Con respecto a la próxima semana, el lunes habrá práctica a las 16, con los primeros 30 minutos libres para la prensa. El martes 29, Scaloni realizará la conferencia de prensa previa al amistoso desde las 14:45 y Argentina tendrá su último entrenamiento a las 15:30 antes de enfrentar a Bolivia.

También habrá una particularidad con Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Lionel Messi, que se incorporarán a la Selección solo para el último amistoso, que será el cierre definitivo de la Pulga en la Albiceleste.

El primer partido será el martes 30 de septiembre ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, Argentina se medirá el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental. Para cerrar, el último duelo tiene fecha para el martes 6 de octubre contra Benín, también en la cancha de River. Allí, Lionel Messi jugará sus últimos minutos con la Albiceleste y se despedirá con un estadio repleto y acompañado de todos los campeones del mundo de 2022.

Comienza la venta de entradas

Este martes comenzará la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. En el sitio Deportick se podrán adquirir los tickets desde las 18:00 para los amistosos contra Burkina Faso y Benín. Los precios van desde $90.000 a $480.000.

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea alta Sívori y Centenario: $180.000

Platea media Sívori y Centenario: $320.000

Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000

Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000

Platea media San Martín y Belgrano: $480.000

Cabe aclarar que para conseguir las entradas debés hacerte una cuenta en este sitio. Se recomienda hacerla con antelación, ya que la demanda para estos partidos se espera que sea muy alta.