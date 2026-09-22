Nicolás Varrone rompió el silencio y explicó los motivos de su salida de F2: «Perdí plata por correr»

El pasado 16 de septiembre, Nicolás Varrone anunció su baja de la Fórmula 2 cuando todavía quedan tres fechas para terminar la temporada 2026. La decisión sorprendió

A casi una semana de su decisión, el piloto de 25 años rompió el silencio y explicó las razones de su salida de la categoría: «Fue una combinación de cosas. Veníamos con algunas carreras complicadas por no poder sacar toda la performance del auto. Se complicó bastante nuestra temporada»

Y dejó claro que fue su decisión: «Nosotros decidimos bajarnos en buenos términos pensando que era lo mejor para todos»

Además, hizo un repaso sobre el buen arranque de la temporada: «Las primeras carreras fueron en las que mejor me sentía, aun siendo un poco outsider. Tuvimos carreras muy buenas, en las que salió todo un poco más fácil».

Varrone obtuvo su mejor posición en Miami: la 4° posición en la Sprint.

Pero remarcó el flojo rendimiento en las fechas más recientes: «En las últimas cinco carreras las cosas no fueron igual» Y reveló cuál fue la mayor dificultad: «El principal problema fue en las clasificaciones y si bien hubo largadas buenas, el comenzar desde atrás nos condicionó siempre«.

Varrone no se lamentó y resaltó porqué decidió correr en esta categoría: «Fue algo que me movilizó mucho el desafío porque era una locura. Pero sentía que podía hacerlo, me quería probar a mí mismo, es un desafío personal. Quise demostrarme si podía y considero que cuando tuve el auto lo pude hacer».

«Todo pasa por algo en la vida y se dio así. Una lástima no haberlo cerrado, pero lo importante es quedarte con esas pequeñas cosas como deportista, que son las te hacen más fuerte; saber que estuvimos en esos momentos a la altura»

Luego, contó que no ganó plata por ser piloto en la categoría telonera de Fórmula 1: «Perdí plata por correr en Fórmula 2. Renuncié a ganar muchísimo más dinero en un contrato muy bueno que tenía en Endurance. En lo económico no fue lo mejor y resigné bastante. No lo hice pensando en la plata, lo hice pensando en el desafío. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé».

Para cerrar, fue consultado sobre su futuro, aunque no dio detalles al respecto: «Por ahora no hay nada concreto todavía, pero hay varios frentes abiertos y estamos tratando de ver qué es lo mejor y qué se puede cerrar».