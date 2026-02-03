Cuti Romero y otro fuerte posteo contra la dirigencia del Tottenham: «Vergonzoso»

El Tottenham de Cristian Romero vive días difíciles. A pesar de terminar en la 4° posición de la Fase Liga de Champions League y avanzar a los octavos de final, el equipo londinense marcha 14° en la Premier League y ganó solo 1 partido de los últimos 9 en el torneo doméstico.

Ante esta crisis, el defensor de la Selección Argentina publicó un posteo donde criticó a la dirigencia del club: «Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles», comenzó el capitán. Luego, apuntó directamente contra los directivos por la falta de futbolistas en el plantel: «Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso«, disparó.

Para finalizar, le pidió disculpas a los fanáticos del Tottenham y prometió dar vuelta la página: «Seguiremos asumiendo nuestra responsabilidad para darle la vuelta a la situación, trabajando duro y permaneciendo unidos. Sólo me queda darles las gracias a todos por estar ahí y por apoyarnos siempre».

No es el primer enojo del Cuti con la dirección del equipo londinense. Hace algunas semanas, tras caer ante Bournemouth por Premier League, el central de 27 años lanzó indirectas a través de un posteo: «En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras«, señaló.

El próximo desafío del estandarte de la Selección Argentina será el sábado como visitante frente al Manchester United, que viene de tres triunfos consecutivos, y que tendrá entre los titulares a Lisandro Martínez, compañero de zaga del Cuti en la albiceleste de Lionel Scaloni.