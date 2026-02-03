Cuti Romero saldrá del Totteham y tiene sondeos desde Madrid

El Tottenham Hotspur de Cristian Romero no atraviesa su mejor momento. Aunque el equipo mostró un buen rendimiento en las competencias europeas, su presente en la liga doméstica es preocupante. En 2025 se consagró campeón de la Europa League tras vencer al Manchester United, pero finalizó la Premier League en el puesto 17°. Esta temporada, la situación es similar: se clasificó cuarto a los octavos de final de la Champions League, pero marcha 14° en el campeonato inglés.

Romero, que desde la llegada del nuevo entrenador Thomas Frank se convirtió en capitán, expresó su malestar en distintas oportunidades. “En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para decir algunas mentiras”, señaló luego de la derrota ante Bournemouth hace algunas semanas.

Además, tras el empate frente al Manchester City, volvió a apuntar contra la dirigencia. Por estas razones, el defensor tiene decidido dejar el club en el próximo mercado de pases, que comenzará en junio.

De esta manera, tras el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, continuará su carrera en otro equipo. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone es el club que más fuerte suena como posible destino.

A mediados de 2025, el Colchonero aceleró por el argentino, pero finalmente el conjunto londinense optó por no venderlo. Ante este escenario, lo más probable es que vuelva a realizar una oferta.

“Tiene sondeos desde La Liga de España y otra liga más”, señaló el periodista Gastón Edul. Real Madrid también habría mostrado interés y podría sumarse a la puja. Romero está realizando una gran temporada y será uno de los objetivos principales del mercado de verano en el fútbol europeo.