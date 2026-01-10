Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron con la tercera etapa de la Regata del Río Negro
Como sucedió en el segundo parcial, la tercera etapa de la edición dorada se definió por escaso margen. Los ganadores quedaron a 8 décimas de Franco y Dardo Balboa, líderes de la general.
La dupla integrada por Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron la tercera etapa de la Regata del Río Negro 2026, que se disputó este sábado entre General Roca y Villa Regina.
El parcial, que resultó uno de los más exigentes de la travesía y se corrió bajo un intenso calor, tuvo un total de 62 kilómetros.
Pinta-Lucero se impusieron en un cierre apretado y por un escaso margen sobre sus escoltas, los hermanos Franco y Dardo Balboa, mientras que muy cerca arribaron en el tercer escalón Julián Salinas y Agustín Ratto.
Los cuartos en llegar a la boya fueron Fernando Napoli y Joaquín Sánchez Blazica. Con estos resultados, la clasificación general continúa en manos de los hermanos Balboa, con ventaja de 6 décimas sobre los segundos Salinas-Ratto y ocho décimas con respecto a Pinta-Lucero, en el tercer lugar.
Hasta el momento a lo largo de los tres parciales corridos, la Regata dorada muestra paridad y no repitió ganadores en las distintas etapas. En la primera fueron vencedores Franco y Dardo Balboa, mientras que ayer lo hicieron Julián Salinas y Agustín Ratto. Hoy fue el turno para Damián Pinta y Facundo Lucero.
La competencia tendrá este domingo día de descanso y se reanudará el lunes, con la cuarta etapa que unirá Chelforó y Chimpay, con aproximadamente 51 kilómetros de recorrido.
Pinta y Lucero hicieron una gran etapa y llegaron primeros a la boya en la Isla 58 de Villa Regina.
La clasificación de la tercera etapa
1- 2 N. D. Pinta- F. Lucero K2 Senior 02:54:10.7
2- 3 F. Balboa – D. Balboa K2 Senior 02:54:11.2
3- 1 J. Salinas – A. Ratto- K2 Senior 02:54:11.5
4- 8 F. Napoli – J. S. Blazica K2 Senior 02:54:12.6
5- 5 N. Feijoo – F. Feijoo K2 Senior 02:56:56.1
6- 12 N. Pinta – M. Mozzicafreddo K2 Master A 02:56:58.1
7- 11 C. Esparza – B. Sandoval K2 Junior 03:00:44.8
8- 7 H. Jiménez – E. T. Pirez K2 Senior 03:00:47.3
9- 16 P. Orellana – S. Rodríguez K2 Master A 03:01:02.4
10- 10 F. Barra – U. Serrano K2 Junior 03:02:58.7
