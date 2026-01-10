Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron con la tercera etapa de la Regata del Río Negro

Damián Pinta y Facundo Lucero festejan el triunfo en la tercera etapa de la Regata.

La dupla integrada por Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron la tercera etapa de la Regata del Río Negro 2026, que se disputó este sábado entre General Roca y Villa Regina.

El parcial, que resultó uno de los más exigentes de la travesía y se corrió bajo un intenso calor, tuvo un total de 62 kilómetros.

Pinta-Lucero se impusieron en un cierre apretado y por un escaso margen sobre sus escoltas, los hermanos Franco y Dardo Balboa, mientras que muy cerca arribaron en el tercer escalón Julián Salinas y Agustín Ratto.

Los cuartos en llegar a la boya fueron Fernando Napoli y Joaquín Sánchez Blazica. Con estos resultados, la clasificación general continúa en manos de los hermanos Balboa, con ventaja de 6 décimas sobre los segundos Salinas-Ratto y ocho décimas con respecto a Pinta-Lucero, en el tercer lugar.

Hasta el momento a lo largo de los tres parciales corridos, la Regata dorada muestra paridad y no repitió ganadores en las distintas etapas. En la primera fueron vencedores Franco y Dardo Balboa, mientras que ayer lo hicieron Julián Salinas y Agustín Ratto. Hoy fue el turno para Damián Pinta y Facundo Lucero.

La competencia tendrá este domingo día de descanso y se reanudará el lunes, con la cuarta etapa que unirá Chelforó y Chimpay, con aproximadamente 51 kilómetros de recorrido.

Pinta y Lucero hicieron una gran etapa y llegaron primeros a la boya en la Isla 58 de Villa Regina.

La clasificación de la tercera etapa

1- 2 N. D. Pinta- F. Lucero K2 Senior 02:54:10.7

2- 3 F. Balboa – D. Balboa K2 Senior 02:54:11.2

3- 1 J. Salinas – A. Ratto- K2 Senior 02:54:11.5

4- 8 F. Napoli – J. S. Blazica K2 Senior 02:54:12.6

5- 5 N. Feijoo – F. Feijoo K2 Senior 02:56:56.1

6- 12 N. Pinta – M. Mozzicafreddo K2 Master A 02:56:58.1

7- 11 C. Esparza – B. Sandoval K2 Junior 03:00:44.8

8- 7 H. Jiménez – E. T. Pirez K2 Senior 03:00:47.3

9- 16 P. Orellana – S. Rodríguez K2 Master A 03:01:02.4

10- 10 F. Barra – U. Serrano K2 Junior 03:02:58.7