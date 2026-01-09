La Regata del Río Negro entregó otra etapa exigente y está para cualquiera

Los papeles no se queman en el agua. Los que eran número puesto en la previa, están confirmando su favoritismo. El jueves, en la apertura de la Regata de los 50 años, el primer triunfo parcial fue para Franco y Dardo Balboa por poco más de un segundo. Ayer, los primeros en cruzar la boya de llegada fueron Agustín Ratto y Julián Salinas, que devolvieron gentilezas con una ventaja similar al logrado por los hermanos neuquinos.

La etapa que unió la Isla Jordán con el Náutico de General Roca comenzó a determinar el pulso que tendrá esta travesía de nueve estaciones, un formato de los primeros años que se desempolvó en esta edición para homenajear a las viejas batallas en el río.

Si fuera una Regata de los últimos años, de siete etapas, se podría decir que el parcial de hoy que se larga a las 14:00 entre Roca y el Balneario de la Isla 58 de Villa Regina, podría ser determinante.

La llegada de la segunda etapa en el Náutico de Roca

Lo que echa por tierra esa presunción es lo que pasa en el agua con al menos los tres botes de punta. En la general, los líderes siguen siendo los hermanos Balboa, que aventajan sólo por 4 décimas a los ganadores de la etapa de hoy, el campeón defensor Julián Salinas y su nuevo compañero, Agustín Ratto.

Los hermanos Balboa entraron con los justo a la boya y se les dio la vuelta el bote al cruzar la meta.

En el tercer lugar de la sumatoria de tiempos figuran los que ayer fueron segundos en el agua, Damián Pinta y Facundo Lucero, que están a apenas 1 segundo y 3 décimas de la punta de la carrera. Todo muy apretado.

Después aparecen los juveniles de apenas 16 años, Cristian Esparza y Benjamín Sandoval (El Biguá) que tanto el jueves como este viernes, estuvieron navegando en buena parte del desarrollo junto al tridente de punta.

Los que perdieron un poco de terreno ayer fueron Franco Napoli y Joaquín Sánchez Blazica, que arribaron apenas por detrás del bote de las leyendas, Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, sextos en la general.

“Nos volvió al golpear mucho el río, no podemos lograr nuestro andar y venimos sobreviviendo prácticamente. Vamos a seguir intentando, porque físicamente estamos perfectos. La verdad que es muy lindo volver a reencontrarnos con el Piri (Pinta) en el bote, el jueves estuvimos más cerca pero hoy (por ayer) tuvimos que soltar al pelotón porque ya te digo, no encontramos nuestro andar. De todas maneras esto es largo y vamos a mejorar”, prometió Mozzicafreddo.

Si bien Pinta y Mozzicafreddo no se sienten cómodos en esta primera parte de la carrera el binomio histórico va ganando la categoría en la que están compitiendo, K2 master A, aventajando por seis minutos a Pascual Orellana y Sergio Rodríguez.

“Nos volvió a golpear mucho el río, no podemos lograr nuestro andar y venimos sobreviviendo prácticamente…”. Martín Mozzicafreddo, junto al Piri Pinta, no encuentran ritmo de carrera.

El recuerdo de la tercera etapa del año pasado

En el largo parcial de 64 kilómetros entre Roca – Regina de la edición 2024, Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres prácticamente definieron la Regata al sacarle a Damián Pinta y Abraham Saavedra más de 30 segundos. ¿Se repetirá otra vez la historia?

“Las etapas largas son las que definen cuáles son los botes que van a estar en la pelea. Hay que descansar bien y mañana seguir”, afirmó Juli Salinas apenas bajó del bote en Paso Córdoba. “No hay mejor lugar que estar en el agua para remar con 38°…”, agregó por su parte el entrerriano Ratto, sin temor a la dificultad térmica que deberá enfrentar hoy los palistas.

Luego de dos etapas, la categoría K2 master C la están dominando los hermanos roquenses Gustavo y Javier Rodríguez; el master D es dominado por Omar Linares y Fabián González, que aventajan en la general a la histórica dupla compuesta por Mauricio Vergauven y Atilio Vásquez, ganadores de la Regata de 1992.

En el K2 mixto, el bote de la escuela conesina Monguen Kawen de Jonathan y Lucía Penchulef, van dominando la categoría; y en el K2 damas, las españolas Josefa Molina y Aitana Gastaldo son las que marcan el rumbo en el río.

Entre los Travesía, en Caballeros A marchan al frente Enrique Tucci y Facundo Leyes; en el B el triunfo parcial es de Andrés Ameglio y Matías Velázquez; en el C van ganando Emilio Tucci y Charles Gómez; y en el D el interminable Andrés Busnadiego, en su Regata N°36, va ganando la categoría junto a Pablo Boisselier.

Entre los mixtos, en el A Juan Cruz Penchulef y Tamara Torres están al frente; en el B Ramiro Bastida y Erica Riera; en el C, Valeria Busso y Ariel Mendoza; y en el D, Claudio Penchulef junto a Mirta Frantz.

En Travesía Damas, Claudia Menjido y Cecilia Cabeza están al frente en la general.

La clasificación general de la segunda etapa

1 – 1 J. Salinas – A. Ratto- K2 Senior 01:47:38.4

2 – 2 N. D. Pinta- F. Lucero K2 Senior 01:47:38.8

3 – 3 F. Balboa – D. Balboa K2 Senior 01:47:39.3

4 – 11 C. Esparza – B. Sandoval K2 Junior 01:48:27.2

5- 5 N. Feijoo – F. Feijoo K2 Senior 01:51:18.7

6- 12 N. Pinta – M. Mozzicafreddo K2 Master A 01:51:19.3

7- 8 F. Napoli – J. S. Blazica K2 Senior 01:51:19.7

8 – 7 H. Jiménez – E. T. Pirez K2 Senior 01:54:51.9

9 – 13 E. Carnicero – M. Muñoz K2 Master A 01:54:52.7

10- 16 P. Orellana – S. Rodríguez K2 Master A 01:54:55.8

Todo lo que tenés que saber de la tercera etapa

Acompañan la cobertura de la Regata 2026: