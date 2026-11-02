Datos y horarios: llega el Gran Premio de Brasil, la carrera más esperada por Franco Colapinto

Llegó el momento más esperado del año para Franco Colapinto. El Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos (San Pablo), será el escenario donde el argentino hará de “local” más que nunca en la presente temporada 2026 de la Fórmula 1.

La cita en el “José Carlos Pace” será la gran oportunidad del pilarense de volver a mostrarse ante su gente. Y que mejor, con todo ese clamor popular, poder lucirse y sanar las heridas de lo ocurrido ayer en México, donde una insólita penalidad le quitó de las manos seis puntos ganados en muy buena ley.

“Hasta que Argentina no vuelva al calendario, Brasil será mi carrera de casa”, anunció el argentino durante el fin de semana azteca, palpitando, como se apuntó, su etapa preferida de calendario. La competencia carioca, vigésima del certamen, será la penúltima en suelo americano.

🇧🇷 FRANCO COLAPINTO JÁ ESTÁ NO BRASIL!!! 🇧🇷 📸 @aacomentarista https://t.co/QryrPt8lz5 — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) November 2, 2026

La ilusión de los puntos, de acuerdo con lo visto ayer en el “Hermanos Rodríguez”, parece nuevamente palpable. El auto respondió y el piloto se lució. Cuando la conjunción se da y las circunstancias son favorables, Colapinto tiene con qué, como ya lo ha demostrado en el pasado.

Pero en el durante se perdieron muchas carreras y la lucha por el 5° puesto del campeonato de constructores ahora sí ya parece algo difícil de alcanzar. Los puntos perdidos en México (Pierre Gasly también cedió el 10° puesto) alejaron considerablemente a Alpine de Racing Bulls (39 unidades).

En consecuencia, sin esa presión de salir a cazar a los rivales directos, Franco podrá enfocarse 100% en su performance, procurando maximizar el A526 y realizar el mejor trabajo posible en pista. Claro que, si el escenario es propicio, cómo no animarse a alguna travesura como la de Monza, cuando llegó a pelearle el 3° puesto a Max Verstappen.

Los antecedentes

La primera vez de Colapinto en Brasil es bien recordada por todos. Su llegada a Interlagos, a pocas semanas de la vuelta de un argentino a la máxima tras más de dos décadas, naturalmente causó una verdadera revolución. La afición nacional rebalsó las gradas y se hizo sentir en cada momento.

Lo deportivo también está bien clarito en la retina. El brutal diluvio del sábado fue letal en el desarrollo de la actividad en pista. Y Franco, que en ese momento sonaba como piloto Red Bull, pagó el precio de la inexperiencia al día siguiente.

Sobrepaso de Colapinto a Hamilton en Brasil 2024 🇧🇷 Sonido ambiente. 🔉🔊 La maniobra es hermosa. El público argentino al final es espectacular! 🤩🇦🇷 https://t.co/uBmgxPa7pC — Atención FC (@atencionfc) October 28, 2025

Un duro accidente con su Williams en la clasificación (previamente había sido 12° en el Sprint) del domingo por la mañana (se reprogramó antes de la carrera) puso en suspenso su participación en la carrera. Y aunque el equipo logró reparar los daños, el pilarense volvió a despistarse y chocar por la tarde en el Gran Premio. Un final que lejos estuvo de opacar la fiesta «argenta».

En 2025, la lluvia volvió a hacer de las suyas en Interlagos. Ahora con Alpine, Colapinto sufrió un despiste en la sexta vuelta del Sprint, lo que causó su abandono y la interrupción de la competencia con bandera roja.

Al día siguiente, el argentino se reivindicó pudo completar la carrera en el 15° puesto y con el récord de vuelta tras el banderazo a cuadros.

Horarios del fin de semana

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12:30

Práctica libre 2: 16:00

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30

Clasificación: 15:00

Domingo 8 de noviembre