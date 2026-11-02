Bariloche: está condenado por homicidio, rompió la tobillera y deberá volver a prisión, cuando lo capturen

Un hombre que fue condenado por un homicidio en 2017, pasó casi ocho años preso y accedió en 2024 a una medida de libertad condicional “monitoreada” incurrió en nuevos delitos que derivaron en la revocatoria de ese beneficio, pero cuando correspondía que el Tribunal de Impugnación revise esa decisión -a pedida de la defensa- se deshizo de la tobillera para el seguimiento satelital y fue declarado en rebeldía, con pedido de captura.

La orden fue dispuesta el último viernes e involucra a Diego Linconir, quien todavía purga pena por el asesinato a golpes y puñaladas del trabajador municipal Pablo Lucero, cometido en julio de 2016. Un año después, Linconir fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado y el plazo de agotamiento de pena vence en 2028.

Hace más de dos años recuperó la libertad bajo un régimen vigilada y hace pocos días, ante el riesgo de volver a prisión, rompió el dispositivo electrónico y se tornó inhallable para la policía y la Justicia. Su situación se había agravado cuando un fallo de primera instancia -debido a sus reincidencias- resolvió desactivar la libertad condicional de Linconir, y el pasado 13 de octubre un tribunal colegiado había confirmado ese fallo.

Los abogados defensores Carolina Biglieri y Marcos Ciciarello presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal de Impugnación, En la mañana de hoy, ese cuerpo integrado por los jueces Rita Custet, Adrián Zimermann y Miguel Cardella se disponía a resolver si confirmaba la revocatoria de la libertad condicional del condenado, pero la audiencia se frustró porque su silla quedó vacía.

El nuevo trámie exige la comparecencia de Linconir, cuyo paradero se desconoce. Ante la violación del sistema de monitoreo, el viernes pasado la jueza de ejecución Sandra Ragusa lo declaró en rebeldía y ordenó su captura, según se encargó de subrayar la fiscal Sofía Ocampo.

La jueza recordó que el último 25 de septiembre le fue revocada a Linconir la libertad condicional “con efecto suspensivo”, después de que fuera imputado del hurto de una herramienta “en flagrancia”. En 2004 había protagonizado un hecho similar, y también acumulaba transgresiones a las pautas de seguimiento.

Los defensores cuestionaron la decisión con el argumento de que no existía sentencia firme y debía respetarse el principio de inocencia, pero el tribunal de Bariloche que confirmó -bajo la presidencia de Sergio Pichetto- la medida advirtió que no hace falta “sentencia por un nuevo delito” para desactivar una libertad condicional sino “comisión de nuevo delito”, lo cual en el caso bajo análisis “se tiene por acreditado”, ya que Linconir se dispuso a aceptar un criterio de oportunidad, y “tantola materialidad como la autoría no estaban cuestionados”.

El nuevo recurso de la defensa para evitar que Linconir vuelva al penal quedó frustrado ahora porque se profugó y el Tribunal de Impugnación, luego de escuchar los planteos, decidió suspender la audiencia hasta que el condenado “sea puesto a derecho”.