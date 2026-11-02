«Las elecciones más importantes de la historia»: Trump cerró su campaña enfocado en la obra pública frente al avance demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró la campaña electoral para los comicios legislativos de medio mandato con un discurso alejado de la agenda proselitista tradicional. Durante su intervención en Washington D.C., el mandatario centró su mensaje en la finalización de las obras de renovación del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Vestido con una gorra blanca con las iniciales «USA», el presidente de 78 años calificó a las inminentes elecciones como las «más importantes de nuestra vida». Además, apuntó contra los candidatos del Partido Demócrata, a los que tildó de radicales, y acusó al aspirante al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, de ser «yihadista y miembro de los Hermanos Musulmanes».

El eje central del último evento público del presidente estuvo marcado por la exhibición de las obras de infraestructura urbana en la capital. Con pancartas alusivas a la restauración, Trump detalló ante el público los aspectos estéticos del proyecto, elogió el tono de azul empleado en el fondo del estanque y defendió el costo de los trabajos frente a una serie de desperfectos recientes.

El espejo de agua presentó un desprendimiento de su revestimiento azul y un brote de algas semanas atrás, un incidente que Trump atribuyó a actos de vandalismo. De acuerdo a reportes de AP News y registros federales difundidos por Infobae, el costo de la reparación adjudicada a la firma Atlantic Industrial Coatings escaló desde una cifra original de US$ 1,8 millones hasta alcanzar los US$ 14,7 millones.

El malestar económico y el mensaje republicano

El cierre de campaña del jefe de Estado contrastó con el malestar generalizado del electorado respecto a la economía doméstica. La encuestadora Ipsos detalla que siete de cada diez ciudadanos advierten que la gasolina es cada vez menos asequible. El mandatario desestimó este factor durante su discurso y catalogó a las preocupaciones por el costo de vida como una «farsa».

Para intentar contener este descontento, el vicepresidente JD Vance se presentó en Nueva York para respaldar a los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes. En su mensaje, Vance buscó apegarse a la plataforma partidaria oficial: destacó las propuestas de Trump para eliminar impuestos sobre las propinas y las horas extra, defendió la política de seguridad fronteriza y apuntó contra el bloque demócrata.

Por su parte, Trump ofreció declaraciones durante una entrevista en formato de podcast, donde analizó el escenario legislativo posterior a los comicios. Ante la posibilidad de perder las mayorías parlamentarias, el mandatario amenazó con vetar todas las iniciativas legislativas opositoras, aunque admitió que luego intentaría forzar a los demócratas a negociar acuerdos.

Respecto a la política exterior, el titular de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos supera con facilidad el conflicto bélico con Irán y se adjudicó un rápido triunfo diplomático en la crisis de Venezuela. También presumió de un acuerdo firmado a finales de septiembre con Dinamarca que, si bien mantiene a Groenlandia bajo soberanía danesa, amplía drásticamente la presencia militar estadounidense en esa isla.

Proyecciones favorables para el Partido Demócrata y disputas en el Senado

Los pronósticos electorales independientes apuntan hacia un inminente cambio de poder legislativo. La plataforma Decision Desk HQ estima que el Partido Demócrata cuenta con un 84 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes, con una proyección de 241 escaños frente a 194. En el Senado, la misma consultora otorga a los demócratas un 65 % de probabilidades de alcanzar el control, con una mayoría estimada de 52 bancas sobre 48.

Un sondeo conjunto de The New York Times y Siena College publicado en las vísperas electorales ratifica esta tendencia opositora. El estudio ubica a los candidatos demócratas al frente en las siete contiendas más reñidas del Senado, cinco de ellas dentro del margen de error técnico. En contrapartida, la aprobación presidencial de Trump cayó al 31 % según mediciones de Reuters e Ipsos, el nivel más bajo de su trayectoria política.

Para capitalizar esta ventaja en las encuestas, la dirigencia demócrata destinó sus últimas horas de campaña a zonas de dominio republicano histórico, como el estado de Iowa, y consolidó candidaturas de alto perfil en Texas y Kansas. Si la oposición logra retener el control de la Cámara Baja, ganaría la conducción del presupuesto federal y lideraría las comisiones con poder para investigar al Poder Ejecutivo. A su vez, el dominio del Senado le permitiría bloquear los nombramientos judiciales propuestos por la Casa Blanca.

Fracturas internas en Michigan y un cierre electoral histórico

En medio de los pronósticos favorables, el Partido Demócrata atraviesa una severa crisis interna en un distrito decisivo. En Michigan, un estado clave para definir la mayoría en el Senado, la legisladora demócrata Haley Stevens anunció de manera pública su respaldo al candidato republicano Mike Rogers. Esta sorpresiva decisión ocurrió tras la derrota de Stevens en las primarias de agosto ante el nominado oficial del partido, Abdul El-Sayed.

La ruptura local expone marcadas diferencias sobre política exterior y asuntos religiosos. Stevens es una defensora de Israel, mientras que El-Sayed sostiene una postura muy crítica sobre ese Estado, un hecho que motivó rechazos por su asociación con figuras políticas controvertidas. Para contrarrestar esta fractura partidaria, la senadora Elizabeth Warren y la diputada Debbie Dingell acompañaron a El-Sayed en el cierre de la campaña.

El proceso electoral estadounidense renovará la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de las bancadas del Senado, además de poner en juego más de 30 gobernaciones. La movilización ciudadana alcanzó niveles sin precedentes en este ciclo de medio término: más de 54 millones de personas emitieron su sufragio de forma anticipada antes de la apertura oficial de las urnas.