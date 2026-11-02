Casa de las Leyes estrenó un recorrido interactivo por el edificio donde se sancionó la Constitución de Neuquén

Casa de las Leyes, el edificio donde en 1957 se sancionó la Constitución de Neuquén, abrió un recorrido histórico con siete salas renovadas que suman mapping, audio, video y expedientes originales que el público puede tocar. Se inauguró este lunes en avenida Olascoaga 560, tras un trabajo de investigación, desarrollo y producción que llevó 2025 y 2026.

Encabezaron el acto la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, en ejercicio del Ejecutivo provincial, Zulma Reina, y la coordinadora de Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), Candela Bermúdez Wendel. Tras el corte de cinta hubo una visita guiada y luego, en el SUM, se proyectó un video sobre la renovación.

“Hemos recorrido esta nueva Casa de las Leyes y, la verdad, que me llena de orgullo”, dijo Reina, que felicitó a quienes trabajaron en la puesta en valor y destacó la importancia de preservar el patrimonio: “Es el camino de hombres y mujeres que trabajaron aquí”. Recordó que el recorrido “está abierto a la sociedad, a todos los neuquinos” y concluyó: “Estamos creando estos espacios fundamentales para nuestra sociedad, recuperando nuestro pasado para integrarlo al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la sociedad en su conjunto”.

“A través de la historia de la Legislatura, contamos la historia de nuestra provincia”, sostuvo Bermúdez Wendel. “Neuquén es una provincia muy joven que aún continúa creciendo y por eso creemos muy importante seguir construyendo memoria”, agregó, y definió al recorrido como “un granito de arena que sale desde acá para toda la comunidad”.

Cómo es el nuevo recorrido de Casa de las Leyes, sala por sala

“Jugamos con todos los sentidos: van a poder ver, van a poder tocar, van a poder tomar contacto directo con los expedientes de las leyes que formaron parte de la estructura de la provincia”, explicó Sofía Maiolo, licenciada en Artes Visuales e integrante del equipo de coordinación. Las salas combinan mapping, audio y video con nueva gráfica, señalética, iluminación y soportes museográficos.

La muestra arranca en el ingreso y el hall, dedicados a la historia del edificio. Sigue en la Sala Provincialización, sobre el paso de Territorio Nacional a provincia, con un audio que recrea el discurso de Enriqueta Anderson ante el Congreso para pedirlo.

El panel del Recinto, con réplicas de los cuadros y fotos de sesiones históricas. (Foto: gentileza)

La Sala Barra Pública y Recinto es el corazón de la propuesta: las bancas están dispuestas como en la última Cámara que sesionó allí, con réplicas de los cuadros del Recinto y fotos de antiguas sesiones. Suma una recreación sonora de la Convención Constituyente que se reunió en ese lugar el 16 de diciembre de 2005 y llevó adelante la única reforma integral de la Constitución, concluida en febrero de 2006.

La Sala de Presidencia, “Las huellas del recinto”, toma a las leyes como las marcas de la actividad legislativa. Reúne una vitrina con libros y expedientes, una pared de cajas y retratos, y un mapa que muestra la provincia a través de las leyes que formaron su territorio, sus instituciones y sus recursos.

En la Sala de Comisiones, hoy usada como aula para talleres, “El oficio invisible de la democracia” cuenta con una máquina de época y fotografías cómo Talleres Gráficos imprimía proyectos, despachos y diarios de sesiones. El cierre es la Sala de Prensa, que recuerda a los periodistas que cubrían las sesiones y al área técnica de audio.

La Sala de Comisiones, con la máquina de imprimir de Talleres Gráficos. (Foto: gentileza)

De la construcción en 1954 a la última sesión: la historia de la antigua Legislatura neuquina

La obra comenzó en 1954 y el edificio fue sede de la Legislatura del Neuquén durante casi cinco décadas, hasta la última sesión en el Recinto, en diciembre de 2006. En agosto de 2007, la Ley 2553 lo declaró Patrimonio Histórico del Pueblo de la Provincia y le dio el nombre de Casa de las Leyes.

El recorrido lo propone como un testigo activo de la historia política provincial, con el Recinto como núcleo, y se organizó en tres ejes: la historia institucional, una mirada colectiva sobre quienes integraron la institución y una experiencia contemporánea e interactiva. El proceso tuvo cinco etapas, que fueron la investigación, la recopilación de documentos, objetos y archivos, su conservación, la resignificación del patrimonio y el diseño de un relato museográfico cronológico.

El hall dedicado a la historia del edificio, cuya construcción comenzó en 1954. (Foto: gentileza)

Además de diputados en ejercicio, participaron exlegisladores que sesionaron en la antigua sede: Horacio Rachid, Viviana Susterman, Raúl Radonich, Dalia Bravo, Jesús Escobar, Olga Saldías, Manuel Gschwind, Julio Falleti, Ricardo Rojas y Alberto Diego Moreno. También estuvieron el ex prosecretario legislativo Raúl Pedemonte, autoridades de la Cámara, el secretario general de Anel, Pablo Godoy, y trabajadores legislativos jubilados.

Ley de patrimonio y visitas escolares: cómo recorrer Casa de las Leyes

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general y por unanimidad un proyecto que modifica el artículo 2 de la Ley 2553 para preservar y difundir el patrimonio del antiguo edificio. La iniciativa establece el funcionamiento permanente del Recorrido Histórico, Cultural y Patrimonial de Casa de las Leyes.

CLEC invita a escuelas de toda la provincia a sumarse a las visitas guiadas, y a vecinos y turistas a incluir el recorrido en el circuito cultural de la ciudad. Las visitas escolares se coordinan por correo a aformativas@legnqn.gob.ar.