Liga Argentina de básquet: Viedma le ganó una «final» a Racing y sube en el Sur
El quinteto rionegrino se recuperó ante su gente, con una triunfazo por 92-88.
En un partido cargado de emoción y básquet de alto nivel, Deportivo Viedma se quedó con la victoria ante Racing de Avellaneda, por 92-88, en el marco de la fecha 26 de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El conjunto rionegrino lo luchó de principio a fin y lo cerró con carácter, intensidad y una entrega total ante su gente, que acompañó y empujó en los momentos decisivos en el Ángel Cayetano Arias.
Con este resultado, el Depo alcanza un récord de 14 victorias y 12 derrotas en la temporada, y se mantiene firme en la pelea para meterse en la zona alta. Este duelo era clave porque los dos llegaron con el mismo registro (13-12) y los puntos quedaron en casa.
Viedma, de menor a mayor
El inicio fue sumamente parejo. Ambos equipos apostaron al juego colectivo, aunque la visita mostró mayor efectividad en los primeros minutos y logró una ventaja de seis puntos (6-12). Sin embargo, desde el banco llegaron respuestas para Viedma: ajustes defensivos y mayor dinámica ofensiva permitieron achicar diferencias hasta igualar el marcador en la última jugada del cuarto (22-22).
En el segundo parcial el trámite continuó equilibrado, más intenso y trabado. Las defensas crecieron, las posesiones se hicieron más largas y cada punto se disputó con máxima concentración. En ese contexto, Deportivo Viedma logró cerrar mejor el período y se fue al descanso arriba por la mínima: 43-42 (parcial 21-20).
Palo a palo hasta el final
Tras el entretiempo, el local salió decidido a imponer condiciones. Con efectividad desde el perímetro alcanzó una máxima de ocho puntos (51-43), pero Racing reaccionó con rotación y presión, capitalizando errores y revirtiendo el marcador para quedarse con el tercer cuarto 59-62 (parcial 16-20).
En el último tramo, el partido se jugó al límite. Racing no logró sostener la ventaja ante un Depo que peleó cada pelota como si fuera la última. El cierre fue palo a palo y se definió con una gran acción ofensiva de Luciano Cáceres, quien convirtió, recibió la falta y terminó de inclinar la balanza. Con temple y efectividad en los segundos finales, Viedma selló el triunfo por 92 a 88.
Keiver Marcano, con 25 puntos, y Lisandro Fernandez, con 16, fueron los mejores en el equipo de Guillermo Bogliacino. También sobresalieron Caceres y Joaquín Petre, con 13 cada uno, El U21, además, regaló 6 asistencias.
Recuperado, Deportivo Viedma irá por otra alegría ante su gente, porque este lunes a las 21 volverá a presentarse en casa para recibir a Rocamora, quien llega ala capital rionegrina con una marca de 8-16.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar