Liga Argentina de básquet: Viedma le ganó una «final» a Racing y sube en el Sur

En un partido cargado de emoción y básquet de alto nivel, Deportivo Viedma se quedó con la victoria ante Racing de Avellaneda, por 92-88, en el marco de la fecha 26 de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El conjunto rionegrino lo luchó de principio a fin y lo cerró con carácter, intensidad y una entrega total ante su gente, que acompañó y empujó en los momentos decisivos en el Ángel Cayetano Arias.

Con este resultado, el Depo alcanza un récord de 14 victorias y 12 derrotas en la temporada, y se mantiene firme en la pelea para meterse en la zona alta. Este duelo era clave porque los dos llegaron con el mismo registro (13-12) y los puntos quedaron en casa.

Joaquín Petre y Alfredo Ventura lo gritan con el alma. Triunfazo del Depo. (Marcos Aramburu)

Viedma, de menor a mayor

El inicio fue sumamente parejo. Ambos equipos apostaron al juego colectivo, aunque la visita mostró mayor efectividad en los primeros minutos y logró una ventaja de seis puntos (6-12). Sin embargo, desde el banco llegaron respuestas para Viedma: ajustes defensivos y mayor dinámica ofensiva permitieron achicar diferencias hasta igualar el marcador en la última jugada del cuarto (22-22).

En el segundo parcial el trámite continuó equilibrado, más intenso y trabado. Las defensas crecieron, las posesiones se hicieron más largas y cada punto se disputó con máxima concentración. En ese contexto, Deportivo Viedma logró cerrar mejor el período y se fue al descanso arriba por la mínima: 43-42 (parcial 21-20).

Palo a palo hasta el final

Tras el entretiempo, el local salió decidido a imponer condiciones. Con efectividad desde el perímetro alcanzó una máxima de ocho puntos (51-43), pero Racing reaccionó con rotación y presión, capitalizando errores y revirtiendo el marcador para quedarse con el tercer cuarto 59-62 (parcial 16-20).

En el último tramo, el partido se jugó al límite. Racing no logró sostener la ventaja ante un Depo que peleó cada pelota como si fuera la última. El cierre fue palo a palo y se definió con una gran acción ofensiva de Luciano Cáceres, quien convirtió, recibió la falta y terminó de inclinar la balanza. Con temple y efectividad en los segundos finales, Viedma selló el triunfo por 92 a 88.

Keiver Marcano, con 25 puntos, y Lisandro Fernandez, con 16, fueron los mejores en el equipo de Guillermo Bogliacino. También sobresalieron Caceres y Joaquín Petre, con 13 cada uno, El U21, además, regaló 6 asistencias.

Recuperado, Deportivo Viedma irá por otra alegría ante su gente, porque este lunes a las 21 volverá a presentarse en casa para recibir a Rocamora, quien llega ala capital rionegrina con una marca de 8-16.