Debut ganador para Dibu Martínez en Chelsea, que también tuvo al Colo Barco sumando minutos

El argentino fue muy bien recibido por la afición de los Blues.

Debut más que aprobado para Emiliano Martínez como nuevo arquero de Chelsea, en lo que fue victoria del equipo londinense por 4 a 3 sobre Brighton en Stamford Bridge, por la segunda fecha de la Premier League inglesa 2026/2027.

El Dibu hizo de las suyas y tuvo varias importantes intervenciones defendiendo el arco de los Blues. Si bien sufrió la caída de su valla en tres ocasiones, el arquero de la Selección Argentina estuvo a la altura y evitó un peor escenario para el local, lo que le valió el inmediato reconocimiento de los hinchas.

Roméo Lavia, Pedro Neto, João Pedro y Cole Palmer fueron los autores de los goles del conjunto local, donde también jugó el argentino Valentín Barco, que ingresó desde el banco de suplentes y sumó su segundo partido en Chelsea.

ME PRESENTO, SOY EL DIBU MARTÍNEZ: ¡Atajadón del argentino ante Brighton en su debut con Chelsea!



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El que no estuvo presente en cancha fue el mediocampista argentino Enzo Fernández, quien por estas horas termina de negociar su traspaso al Manchester City por una millonaria cifra que incluiría un contrato hasta 2031.

Para Brighton, en tanto, convirtieron Malick Yalcouyé, João Pedro (EC) y Pascal Gross. Por la próxima fecha de la Premier League, Chelsea, que en la primera fecha había derrotado a Fullham, deberá visitar a Arsenal, los campeones defensores del torneo.

El Dibu hizo de las suyas

En su estreno como arquero de Chelsea, Emiliano ‘Dibu’ Martínez tuvo muy buenas intervenciones a lo largo del partido, demostrando su vigencia, jerarquía y que está a la altura del club londinense, que, caído el pase con Juventus, no dudó en ir detrás del argentino.

El marplatense respondió con seguridad en un centro y luego tapó de buena forma un remate desde corta distancia de Malick Yalcouye, cuando por entonces los dirigidos por Xabi Alonso, ya sin Enzo Fernánndez, ganaban por 3 a 0.

👏🇦🇷 'DIBU' MARTÍNEZ Y UN CÁLIDO RECIBIMIENTO POR PARTE DEL PÚBLICO DE CHELSEA, EN SU PRIMER PARTIDO CON LOS BLUES



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Cuando Brighton asediaba a Chelsea en busca del empate, Dibu volvió a mostrar su gran nivel con otra excelente respuesta ante un disparo esquinado de Olivier Boscagli. Tras ello, el argentino se perfiló hacia la tribuna y arengó al público, causando una revolución entre los hinchas.

La muy buena tarea del argentino no coincidió con la cantidad de goles recibida. En el epílogo del partido, Gross metió de cabeza el tercer tanto de Brighton, en una acción en la que Dibu no tuvo respuesta. No obstante ello, Martínez cumplió y tuvo un aprobadísimo debut.