Nueva foto de Nicolás Maduro desde una cárcel de Estados Unidos: «Estamos firmes», el mensaje que difundió su cuenta de «X»

A través de su cuenta oficial en X, el entorno de Nicolás Maduro difundió las primeras fotografías del exmandatario venezolano dentro de una prisión federal en Estados Unidos, fechadas el 25 de junio de 2026.

La imágen fue acompañada por un desafiante mensaje político mientras ambos aguardan en Nueva York el inicio del juicio por narcoterrorismo.

La publicación de la foto se produce tras su captura en Caracas en enero de este año durante un operativo militar norteamericano. El episodio reconfiguró el mapa geopolítico regional: provocó la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Washington y Venezuela tras siete años de ruptura y derivó en un histórico acuerdo petrolero ratificado recientemente por la nueva cúpula chavista.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

El mensaje desde la celda: «Un pequeño regalo» y 300 minutos al mes

El mensaje de Nicolás buscó enviar una señal de fortaleza hacia sus militantes en medio del aislamiento penitenciario. «Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición», dijo.

Y agregó: «Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios».

En el penal estadounidense, el exmandatario no cuenta con acceso a internet ni a periódicos, aunque mantiene un régimen telefónico estricto:

Límite de llamadas: dispone de 300 minutos mensuales autorizados para comunicarse con abogados y familiares.

dispone de autorizados para comunicarse con abogados y familiares. Duración máxima: cada comunicación telefónica está topeada en un máximo de 15 minutos .

cada comunicación telefónica está topeada en un máximo de . Rutina interna: su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que el exmandatario se encuentra en buena forma física y dedica la mayor parte de su tiempo al estudio de la Biblia.

Las claves del juicio en Nueva York y la tensión en las calles de Caracas

El tribunal federal de Nueva York donde se tramita la causa fijó la fecha para el inicio del juicio contra la pareja para el 1 de junio de 2027. Los cargos formulados por la justicia estadounidense son de máxima gravedad e incluyen:

Narcoterrorismo.

Conspiración para la importación masiva de cocaína.

Posesión de armas de guerra.

En paralelo al ámbito judicial, la difusión de las fotos reactivó las manifestaciones en el centro de Caracas. Agrupaciones chavistas nucleadas en el Frente Popular Antiimperialista encabezaron protestas para denunciar el acuerdo petrolero y exigir la liberación de Maduro, tildando las negociaciones impulsadas por la Administración de Donald Trump como una «trampa tutelada por el imperialismo».