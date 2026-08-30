Lo investigaron por vender droga en Viedma, recibió pena condicional y tendrá que donar dinero

Sede de los tribunales federales de Roca, donde se resolvió la situación procesal del acusado.

El Tribunal Oral Federal de Roca condenó a un hombre a dos años de prisión condicional por tenencia simple de estupefacientes. El caso, iniciado en Viedma por supuesta comercialización de drogas, dio un giro judicial ante la falta de pruebas de venta directa y el sólido proceso de reinserción social demostrado por el imputado durante el trámite.

La resolución, dictada de forma unipersonal por el juez Alejandro Adrián Silva, homologó un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa oficial. Así, se descartó la imputación inicial de tenencia con fines de comercialización, al constatarse que los elementos reunidos eran insuficientes para acreditar el comercio de sustancias al menudeo en la capital de Río Negro.

El allanamiento en el barrio Lavalle

La causa comenzó por una denuncia sobre presuntas maniobras de comercialización en una vivienda del barrio Lavalle de Viedma. El 18 de abril de 2024, el Juzgado Federal de Viedma ordenó el allanamiento del inmueble donde residía el imputado.

Durante el operativo, personal de la Policía Federal secuestró 15,27 gramos de cocaína fraccionados en 25 envoltorios transparentes dentro de la mesa de luz, y 38,32 gramos de marihuana distribuidos en 52 envoltorios sobre la heladera de la cocina. También se incautó una balanza digital, celulares y 465.800 pesos en efectivo.

A raíz del hallazgo, el fiscal subrogante Marcos Escandell elevó la causa a juicio. Sin embargo, al radicarse el expediente ante el Tribunal Oral Federal de Roca, las partes coincidieron en que las evidencias no sostenían la hipótesis de tráfico, lo que derivó en la recalificación del delito.

Argumentos para cambiar la calificación

En la audiencia, la fiscal María Claudia Frezzini expuso las razones para reencuadrar la conducta del encausado. Detalló que la investigación se dirigía a un tercero, surgiendo el acusado de manera secundaria. Respecto a un presunto pasamanos de drogas detectado previamente, remarcó que «constituyó un hecho aislado donde no se interceptó al presunto comprador ni se le secuestró material alguno, persistiendo un estado de duda razonable».

La fiscalía también ponderó que, aunque se incautaron teléfonos, no se realizaron cruces telefónicos ni peritajes de datos. Asimismo, argumentó que las cantidades decomisadas, si bien superaban el consumo personal, no configuraban «magnitudes desmesuradas indicativas de una red de distribución».

La defensora pública coadyuvante Astrid Reinetti adhirió al planteo y subrayó el esfuerzo personal del sospechoso, quien admitió su culpabilidad y prestó su consentimiento para el reencuadre legal y la sanción condicional.

Reinserción laboral y multa solidaria

Al dictar sentencia, el juez Silva valoró como atenuantes la juventud del hombre, su falta de antecedentes y su bajo nivel de instrucción. No obstante, destacó especialmente su evolución personal: el joven superó sus adicciones y consiguió un empleo registrado como ayudante de electromecánica en Bahía Blanca.

Por ello, el magistrado consideró que suspender la prisión cumplía con el fin constitucional de «la reforma y readaptación social de los condenados». Además de fijar reglas de conducta por dos años, se dispuso una reparación económica solidaria.

En reemplazo de tareas comunitarias, el condenado donará los 465.800 pesos secuestrados en el procedimiento a los Hogares de Cristo de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Viedma, institución dedicada a tratar adicciones. Adicionalmente, el sentenciado depositará una donación complementaria de 400.000 pesos de sus propios fondos a la misma entidad. El juez ordenó destruir las drogas y la balanza, y devolver los celulares.